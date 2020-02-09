Honor 30 Serisinin Çıkışı Nisan Ayında Olabilir

Sık sık Huawei ile ilgili bilgiler paylaşan Twitter kullanıcısı @RODENT950, bu defa da Honor için bir paylaşımda bulundu. Tahmincinin iddiasına göre Honor 30 serisi telefonlar Nisan ayında raflardaki yerini alacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, görünüşe göre işleri hızlandırmanın peşinde. Muhtemelen yılın ilk yarısında hem ülke içindeki hem de ülke dışındaki rakiplerinin yoğun takvimi firmayı elini çabuk tutmaya itiyor.

Firmanın Honor 20 serisi akıllı telefonları geçtiğimiz yılın Haziran ayında piyasaya çıkmıştı. Twitter’da ortaya atılan bir iddiaya göre firma bu yıl o kadar uzun süre beklemeyecek. Yeni telefonlar Nisan ayında çıkmış olacak.

Huawei tahmincisinden Honor paylaşımı

"Honor 30 serisi

Nisan 2020"

Bilgiyi Twitter üzerinden paylaşan ise Huawei ile ilgili bilgiler vermesiyle bilinen @RODENT590 isimli Twitter kullanıcısı oldu. Ona göre bu yıl Çinli firma Haziran’ı beklemeyecek, Nisan 2020’de Honor 30 serisini tanıtacak.

Honor böylece Şubat/Mart döneminde kendi telefonlarını piyasaya sürecek olan Samsung ve Xiaomi gibi rakipleriyle arasındaki farkın açılmasının önüne geçmiş olacak. Yılın ilk yarısı, amiral gemisi telefonlar açısından dolu dolu geçecek.

Honor 30 hakkında aslında çok bir bilgi yok. Honor V30 adlı telefon ise Çin dışında Honor View 30 adını alacak ve bu akıllı telefon, Honor 30’dan tamamen farklı bir cihaz olacak. Telefon hakkında bu kadar az bilgi olması bir pazarlama taktiği olabilir.

Honor, Kirin'e güveniyor

Yeni Honor 30 hakkında çok fazla bilgimiz olmasa da telefonun en azından Huawei Kirin 990 5G işlemciyle geleceğini var sayabiliriz. İki firma arasında oldukça organik bağlar söz konusu, ayrıca Kirin 990 hali hazırda ödüllü bir işlemci. 5G konusunda en iyi işlemcilerden biri olarak kabul edilen Kirin 990 5G, Çin Mobil Konferansı’nda da “5G İşlemci Ödülü”nün sahibi olmayı başarmıştı.

Honor 30 yüksek çözünürlüğe ve piksel sayısına sahip bir kamerayla gelecek. Soru, bu kameranın hangi firmanın kamerası olacağından ibaret. Samsung ve Sony’nin 64 MP sensörlerinden birini bu telefonda görebiliriz.

Diğer amiral gemisi telefonlar gibi Honor 30 da yüksek ekran yenilenme hızına sahip olacaktır. Telefonun ekran hızının en az 90 Hz olması beklenirken kablosuz şarj ve ekrana gömülü parmak izi okuyucu gibi özellikler de cihazda yer alabilir.