Huawei şirketinin alt firması olan Honor, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Honor MagicWatch 2’nin özel versiyonu olan Honor MagicWatch 2 Limited Edition’u tanıttı. Akıllı saatin standart versiyonuna göre en büyük farkı ise benzersiz tasarım seçenekleri.

Huawei’nin alt markası Honor, genellikle orta segment akıllı telefonları ile tanınıyor olsa da şirket giyilebilir teknolojik ürünleriyle de piyasada kendine yer buluyor. Geçtiğimiz aylarda Çin’de düzenlenen bir etkinlikte Honor MagicWatch 2 isimli yeni akıllı saatini tanıtan ve piyasaya süren şirket, yakın zamanda bu yeni akıllı saatini Türkiye topraklarında da piyasaya sürmeyi planlıyor. Akıllı saat henüz yeni olmasına rağmen Honor, saatin yeni bir versiyonunu da tanıttı.

Bugün, Honor MagicWatch 2 Limited Edition’ın yeni görüntüleri internette yayıldı ve saatin yeni versiyonu resmi olarak tanıtıldı. Saatin tasarımı için birden fazla sanatçı ile iş birliği yapan Honor, bunun sonucunda birbirinden bağımsız oldukça şık ve benzersiz tasarımlara sahip yeni saatler üretmeyi başardı. Yeni akıllı saatinin kayışlarındaki tasarımı değiştiren Honor, bunun yanı sıra saatin içerisinde de bu benzersiz tasarım öğelerine yer vermiş.

Honor MagicWatch 2 Limited Edition özellikleri

Dün gerçekleştirilen bir etkinlikte tanıtılan Honor MagicWatch 2 Limited Edition, standart versiyonuyla hemen hemen aynı özelliklere sahip. Akıllı saat, 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı gövde boyutuna sahip olarak piyasaya sürülecek. Saatin 42 mm versiyonu 1,2 inçlik (390 x 390 piksel) AMOLED ekrana sahip. 46 mm’lik versiyonda ise 1,4 inç (454 x 454 piksel) bir AMOLED ekran bulunuyor.

Gücünü Kirin A1 işlemciden alan saatin içerisindeki temalar Huawei Health uygulaması sayesinde değiştirilebiliyor. Şimdilik Huawei Heath uygulamasında sayılı tema bulunsa da 2020’nin şubat ayı itibariyle yaklaşık 85 adet yeni tasarım indirilebilir olacak. Honor, bu temaları dünya çapında yapılan bir etkinliğe gelen 1.400 temanın arasından seçtiğini belirtiyor. Yeni akıllı saatin ne zaman piyasaya sürüleceği veya nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı bilinmiyor. Cihazın standart versiyonu ise boyuta bağlı olarak 155 dolar (917 TL) ile 170 dolar (1.006 TL) arasında satın alınabiliyor.