Orta segmentte dikkat çekmesi beklenen modellerden HONOR 300 Pro'nun bazı özellikleri ortaya çıktı. Telefon, uygun fiyatlı olması hâlinde çok satacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi HONOR, bir süredir "300 Pro" olarak isimlendirdiği yeni bir orta segment telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'dan gelen son haberler ise bu telefonun büyük ilgi göreceğini ortaya koyuyor.

Digital Chat Station'ın iddiasına göre HONOR 300 Pro, 1.5K çözünürlük sunan bir ekranla donatılacak. Ayrıca bu ekranda ultrasonik parmak izi okuyucu sensör yer alacak. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alması beklenen telefon, 100W hızlı şarj desteğine de sahip olacak.

HONOR 300 Pro böyle görünebilir

Daha önce ortaya çıkan görüntüler, HONOR 300 Pro'nun alıştığımızın dışında bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne sermişti. Sızdırılan bir görüntü, bu akıllı telefonda asimetrik olarak yerleştirilmiş bir kamera kurulumu bulunacağını gözler önüne sermişti. Digital Chat Station'ın iddiasına göre bu kameralardan bir tanesi, 50 MP çözünürlük sunan periskop telefoto kamera olacak.

HONOR, yaklaşmakta olan telefonlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak HONOR 300 serisinin 2024 sona ermeden önce duyurulması bekleniyor. Şirketin gerçekleştireceği lansman, telefonlarla ilgili tüm detayların gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.