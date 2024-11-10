OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu N5, 2025 yılının ilk çeyreğindeki en güçlü telefon olacak.

OPPO, bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce Find N3 katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Çinli teknoloji devi bu yıl ise yeni bir katlanabilir model çıkarmamış ve rekabetin gerisinde kalmıştı. OPPO şimdi bu pazara çok güçlü bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

OPPO Find N5'in 2025 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği belirtilmişti. Güvenilir internet muhbirlerinden Smart Pikachu, Find N5'in o dönemde çıkacak en güçlü katlanabilir telefon olacağını iddia etti. Bu da teorik olarak hiçbir firmanın OPPO kadar güçlü bir katlanabilir telefon çıkaramayacağı anlamına geliyor. Bu iddianın güvenilirliği elbette ki tartışmaya açık. Smart Pikachu ayrıca Find N5'in dariesel bir kamera modülü ile geleceğini, modülde üç adet 50 Megapiksel sensör bulunacağını ifade etti.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite ile gelecek

Find N5'in oldukça güçlü bir cihaz olması pek de şaşırtıcı değil zira bu model, Qualcomm'un yakın zamanda tanıttığı yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile gelecek. Öte yandan teknoloji muhbiri bu modelde "geliştirilmiş metal doku" özelliği bulunacağını ifade etti. Ayrıca yeni katlanabilir telefonda kablosuz şarj özelliği de yer alacak ve telefon, Apple ekosistemine de uyum sağlayacak.

OPPO önümüzdeki dönemde pek çok yeni model piyasaya sürecek. Find N5 ise firmanın hem Çin'deki hem de küresel pazarlardaki katlanabilir telefon taleplerini karşılamak için aracı olacak. Bununla beraber OPPO Find N5, muhtemelen gelecek yılın başında çıkacak modeller arasında en pahalısı da olacak.