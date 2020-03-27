Honor 30S'in 40W Hızlı Şarj ve 5G Desteği Resmen Açıklandı

Huawei, pazartesi günü duyuracağı Honor 30S serisi ile ilgili yeni basın görselleri yayınladı. Paylaşılan görseller, Honor 30S serisinde 5G destekli bir versiyon olacağını ve cihazda 40W hızlı şarj desteği olacağını doğruluyor.

Pazartesi günü yeni bir etkinlik düzenleyecek olan Huawei, bu etkinlik kapsamında alt markası olan Honor'un yeni akıllı telefonları "Honor 30S" serisini tüketicilerin beğenisine sunacak. Şimdiyse bu telefonla ilgili yeni basın görselleri yayınlandı ve bu görseller, yaklaşmakta olan telefonlarla ilgili bazı detayları ortaya koyuyor.

Honor 30S serisi ile ilgili paylaşılan yeni basın görselleri, bu telefonun 5G destekli bir versiyonunun olacağını açıkça gözler önüne seriyor. Paylaşılan görseller ayrıca, Honor 30S 5G'nin siyah ve yeşil renklere sahip olacağını ortaya koyuyor.

Honor 30S 5G için yayınlanan basın görseli

Paylaşılan görseller, Honor 30S 5G'nin kamera kurulumu ile ilgili bazı bilgileri de ortaya çıkarıyor. Buna göre Honor 30S 5G; 64 MP çözünürlüğünde bir ana arka kameraya ve 3x optik yakınlaştırma destekli bir telefoto kameraya sahip olacak.

Huawei'nin pazartesi günü düzenleyeceği bir etkinlikle duyuracağı Honor 30S 5G, ekran üzerinde bir parmak izi okuyucu sensörüne sahip olmayacak. Geliştirici ekip, bunun yerine telefonun yan kısmına bir tarayıcı eklemiş ve kullanıcılar, bu bölüm aracılığıyla telefonlarının ekran kilitlerini açabilecekler.

Huawei ekibi, yaklaşmakta olan bu telefonla ilgili yaptıkları bir açıklama sırasında bu telefonun 5G destekli Kirin 820 işlemciden güç alacağını doğrulamıştı. Bu açıklamanın ardından da bu işlemci, AnTuTu testlerinde kendini göstermiş ve umut veren bir puan almayı başarmıştı. Huawei, gençlere odaklanan bir şirket olarak kurduğu Honor'un yeni telefonuyla hedef kitlesinin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Honor 30S 5G için paylaşılan detaylar bu kadarla da sınırlı değil. Honor'un resmi Weibo hesabı üzerinden yapılan bir paylaşım, yaklaşmakta olan Honor 30S 5G'nin 40 watt kablolu hızlı şarj özelliğine sahip olacağını ortaya koyuyor. Ancak ne Honor ne de Huawei, bu telefonun kablosuz şarj desteği ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Honor 30S 5G'nin 40 watt hızlı şarj desteğini ortaya koyan paylaşım