4 Kameralı Honor 30S'in Resmi Tanıtım Posteri Yayınlandı

Huawei'nin alt markası Honor, yeni orta seviye telefonu Honor 30S'in tanıtım görselini paylaştı. Honor'un paylaştığı resmi tanıtım posteriyle birlikte cihazın arka tasarımına ve kamera kurulumuna detaylı bir şekilde göz atabiliyoruz.

Honor 30S'in donanım özellikleriyle orta seviyede zirveye oynayacak bir akıllı telefon olacağını zaten biliyoruz. Honor, yeni akıllı telefonunun tanıtım görselini yayınlayarak, cihazın tasarım ve kamera konusunda da rakiplerinin gerisinde kalmayacağının ipucunu vermiş oldu.

Aşağıdaki posterde görüldüğü üzere Honor 30S, arkada L şeklinde konumlandırılmış dörtlü kamera sistemiyle gelecek. Kamera kurulumunun sağ üst kısmında donanım daha görünse de bunun ne olduğu tam olarak bilinmiyor.

Telefonun yeşil ve mavi-mor geçişlere sahip en az iki renk seçeneğiyle satışa sunulacağı görülüyor. Daha önce telefon, turuncu renkli bir tasarımla ortaya çıksa da, kamera tasarımları arasındaki fark, bu ihtimali suya düşürüyor.

Tanıtım görselinde, Honor 30S'in sağ tarafında ses açma kapama düğmesinin yanı sıra fiziksel parmak izi okuyucusu bulunuyor. Sol tarafta ise sadece SIM kart yuvası yer alıyor. Telefonun ekranına veya ön kamerasına dair herhangi bir ipucu yok.

Honor 30S'in AnTuTu sonuçlarında, cihazın Full HD çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağı ve Huawei'nin yeni Kirin 820 işlemcisinden güç alacağı ortaya çıkmıştı. Akıllı telefonun yonga seti, Mali-G27 grafik birimi barındırıyor. Ayrıca Honor 30S'in 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Honor, orta seviye akıllı telefonu Honor 30S'i resmi olarak 30 Mart'ta tanıtacak.