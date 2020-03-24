Honor 30S, orta segmentte konumlandırılan en iddialı telefonlardan biri olacak. 5G destekli Kirin 820 işlemcisinden güç alan Honor 30S'in şaşırtan AnTuTu puanı ortaya çıktı.

Honor, merakla beklenen orta seviye akıllı telefonu Honor 30S'i resmi olarak 30 Mart'ta tanıtacak. Aynı lansman etkinliği sırasında, şirketin ayrıca Honor Play 9A olarak bilinen giriş seviyesi akıllı telefonu tanıtması da bekleniyor.

Honor 30S, lansman öncesinde popüler akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu'da bazı teknik özellikleriyle birlikte göründü. Honor'un yeni telefonunun AnTuTu'da orta seviye bir telefon için ortalamanın üzerine çıkarak 375.270 puan aldığı görülüyor.

AnTuTu, Honor 30S'nin 2.400 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olacağını ve Huawei'nin yeni Kirin 820 işlemcisi tarafından desteklendiğini ortaya koydu. Akıllı telefonun Mali-G27 grafik birimini barındıracağı ve 8 GB RAM ile geleceği de belirtiliyor. Ayrıca cihazda 128 GB dahili depolama alanı olacak.

Honor 30S'in Android 10 işletim sistemiyle çalışacağı belirtilse de, Google Mobil Hizmetleri (GMS) telefonda yer almayacak. Akıllı telefon, Huawei'nin Google'a bağımlılığını azaltmak için geliştirdiği Huawei Mobil Servisleri (HMS) tarafından desteklenecek.

Honor 30S, Kirin 820 işlemcisiyle rakiplerine göre kağıt üzerinde güçlü bir orta sınıf akıllı telefon gibi görünüyor. Son zamanlarda yapılan Geekbench 4 performans testlerinde Kirin 820'nin Kirin 980 ve Snapdragon 855'e göre nispeten daha güçlü olduğu ortaya çıkmıştı. Kirin 820, yükseltilmiş performansının yanı sıra cihazların hem bağımsız (SA) hem de bağımsız olmayan (NSA) 5G modlarını destekliyor. Honor 30S'in Redmi K30 5G ve Vivo S6 5G gibi rakiplerle rekabet edebilecek uygun fiyatlı bir 5G telefon olması bekleniyor.