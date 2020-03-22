Honor Play 9A’nın Özellikleri TENAA’da Ortaya Çıktı

Huawei'nin alt markası Honor'ın yeni akıllı telefonu Honor Play 9A'nın özellikleri ve tasarımı, Çin'in sertifika sitesi TENAA'da ortaya çıktı. Orta sınıfa ait olacak akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor.

Huawei’nin çatısı altında bulunan Honor, yeni nesil akıllı telefonları için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde pek çok farklı sızıntıyla karşımıza çıkan Honor Play 9A, bu kez Çin’in sertifika sitesi TENAA’da ortaya çıktı. TENAA listelemesi, akıllı telefonun özelliklerini ve tasarımını gözler önüne serdi.

MED-AL20 ve MOA-AL20 olmak üzere iki farklı model numarasıyla ortaya çıkan akıllı telefon, her iki model numarası için de aynı özellikleri barındırıyor. Bu noktada bir önceki sızıntı akıllı telefonda 5.000 mAh’lik bir bataryanın yer alacağını belirtirken, TENAA’da ortaya çıkan iki listeleme de akıllı telefonun 4.900 mAh’lik bir bataryayla geleceğini iddia ediyor.

Honor Play 9A neler sunacak?

Honor Play 9A, ön tarafında 6,3 inç büyüklüğünde çentikli tasarıma sahip bir Full HD+ panel sunuyor. Telefonun ölçülerine gelecek olursak TENAA listelemesi, akıllı telefonu 159,07 x 74,06 x 9,04 mm boyutlarında gösteriyor. Öte yandan telefonun bu listede görünen donanım özellikleri, daha önceki sızıntılarda da olduğu gibi 4 GB RAM ve 64 / 128 GB depolama alanını işaret ediyor ve telefon, gücünü MediaTek Helio P35 yonga setinden alıyor.

Kamera bölümünde 2 MP derinlik sensörü ile eşleştirilmiş 13 MP’lik bir ana kamera sensörü bizleri karşılıyor. Telefonun bilinen diğer özellikleri arasındaysa arka tarafa monte edilmiş parmak izi sensörü, 10W şarj desteği ve Android 10 tabanlı Magic UI 3.0 işletim sistemi yer alıyor.

Çinli firmanın yukarıda özellikleri belirtilen Honor Play 9A modelini ne zaman tanıtacağı veya nasıl bir fiyatlandırma politikası izleyeceği henüz bilinmiyor. Telefonla ilgili yeni gelişmeler yaşanırsa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.