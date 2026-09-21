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Şarj Aletini Unutturan Telefon HONOR 600 Elite 5G Tanıtıldı

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HONOR, 8100 mAh’lik büyük bataryaya ve dayanıklı bir gövdeye sahip 600 Elite 5G modelini tanıttı.

Şarj Aletini Unutturan Telefon HONOR 600 Elite 5G Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sunduğu yüksek kapasiteli bataryalarıyla son zmaanlarda çok ilgi gören bir marka olmayı başaran HONOR, 600 serisini genişletmeye devam ediyor. Şimdi ise firma, 600 Elite 5G ismi verilen yeni telefonunu resmen bizlerle buluşturdu.

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Serinin dördüncü üyesi olarak piyasaya sürülen HONOR 600 Elite 5G modeli, uzun pil ömrü ve yüksek gövde dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Altın, siyah ve gümüş renklerle sunulacak modelin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

İçerikten Görseller

Şarj Aletini Unutturan Telefon HONOR 600 Elite 5G Tanıtıldı
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Karşınızda HONOR 600 Elite 5G

honor1
Ekran 6,87 inç, 720x1592 piksel, 120 Hz, 1020 nit, LCD
İşlemci Snapdragon 4 Gen 4
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 108 MP + yardımcı sensör
Ön kamera 5 MP
Batarya 8100 mAh (45W)
İşletim sistemi MagicOS 10.0 (Android 16)

Cihazın ön yüzünde 6,87 inç büyüklüğünde, 1592 x 720 piksel çözünürlüğe sahip TFT LCD bir ekran paneli yer alıyor. Bu ekran 120Hz yenileme hızı sunarken, HBM parlaklık modunda 1.020 nit parlaklık değerine kadar ulaşabiliyor. Gücünü Snapdragon 4 Gen 4 işlemciden alan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip. Kutudan Android 16 tabanlı MagicOS 10.0 işletim sistemiyle çıktığını belirtelim.

Fotoğraf tarafında ise arka tarafta f/1.75 diyafram açıklığına sahip 108 megapiksellik bir birincil kamera ve ona eşlik eden yardımcı bir sensör yer alıyor. Ön tarafta ise selfie çekimleri için 5 megapiksellik bir kamera konumlandırılmış. Telefon 8100 mAh’lik 45W destekli bir bataryayla geliyor ve uzun pil ömrü sunuyor. SGS onaylı düşme ve ezilme direncine de sahip. Böylece 2,5 metreye varan yüksekliklerden düşmelere karşı direnç gösterebiliyor.

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