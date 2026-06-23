HONOR, yeni kablosuz kulaklıkları Earbuds 5e’yi resmen duyurdu. Cihaz, gelişmiş ANC ve uzun pil ömrü gibi özelliklere sahip.

Özellikle telefonlarıyla Türkiye dahil dünya çapında çok ilgi gören bir marka olan HONOR, farklı kategorilerden ürünler de tanıtan bir markaydı. Şimdi ise şirket, Çin’de gerçekleştirdiği bir lansmanda “Earbuds 5e” ismi verilen ve güzel özelliklerle gelen kablosuz kulaklıklarını resmen tanıttı.

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Uygun fiyatlı bir model olarak nitelendirebileceğimiz HONOR Earbuds 5e modeli, gelişmişk aktif gürültü engelleme, uzun pil ömrü gibi özellikleri kullanıcılarla buluşturuyor. Silikonsuz tasarımlı bir kulaklık olduğunu belirtelim.

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Karşınızda HONOR Earbuds 5e

HONOR’un yeni kablosuz kulaklıkları, her biri 4 gram ağırlığında yarı kulak içi tasarımla geliyor. IP54 toza ve suya dayanıklılık derecesine sahip modelde elmas benzeri karbon diyaframlı 12 mm'lik dinamik bir sürücü kullanılmış. Bu malzeme, ses bozulmasını sınırlamak amacıyla standart titanyum veya altın kaplamalardan daha serttir. Ses kalitesi açısından, LHDC 5.0 kodeğini destekler ve 24 bit ses iletimine olanak tanıyan Hi-Res Audio sertifikasına sahip.

Cihazda çevrenize otomatik olarak uyum sağlayabilen adaptif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Sistem, en yüksek seviyede 52 dB’e kadar gürültü azaltma ve frekans aralığı boyunca 28 dB’lik azaltma da sunuyor. Telefon görüşmeleri için, her kulaklıkta arka plan gürültüsünü filtrelemek için yapay zekâ algoritmaları kullanan üç mikrofonu var. Ayrıca rüzgâr sesi engelleme özelliği de var.

HONOR Earbuds 5e modeli, ANC kapalıyken 9 saate kadar pil ömrü sunacak. 550 mAh bataryalı kutuyla bu süre 45 saate çıkıyor. ANC açıkken ise sırasıyla bu süre 5,5 saat ve 28 saate düşüyor. 10 dakikalık şarj ile 3 saat dinleme sunabilen kulaklıklar, 15 dil destekli yapay zekâ çeviri özelliğine de sahip. Çin’de satışa çıkan cihazın fiyatı 44 dolar. Diğer pazarlara gelişi hakkında bir bilgi yok.