Tümü Webekno
Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler! Her Bütçeye Uygun En İyi Kulak İçi Kulaklık Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

HONOR, İnsansı Robot Tanıtacak: İşte İlk Bilgiler

En önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan HONOR, ilk insansı robotunu yakında tanıtacak.

HONOR, İnsansı Robot Tanıtacak: İşte İlk Bilgiler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ alanında yaşanan gelişmelerle birlikte artık birçok teknoloji devinin bilim kurgu filmlerini artamayan insansı robotlar geliştirdiğini görmüştük. Gelen yeni haberler ise akıllı telefon sektöründe güçlü bir marka olan HONOR’un da yakında karşımıza bu tarz bir ürünle çıkacağını gösterdi.

HONOR tarafından yapılan resmî paylaşıma göre Çin merkezli şirket, Barselona’da 2-5 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan Mobile World Congress 2026’da insansı robot tanıtacak.

HONOR’un insansı robotundan ilk görüntüler

Şirketin MWC’de resmen tanıtacağı ilk insansı robotu hakkında bir teaser video ve görsel paylaşıldı. Görselden robotun nasıl bir tasarıma sahip olacağını görebiliyoruz. Şirket, yapay zekâ konusunda ciddi yatırımlar yapıyordu. Bu teknolojiyi robotuna entegre edeceğini göreceğiz.

hon2

Maalesef HONOR’un insansı robotu hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. İsmi, detayları, nasıl özelliklerle geleceği, neye yönelik bir robot olacağı gibi konularda maalesef bir bilgi bulunmuyor. Önümüzdeki hafta robotun tüm detaylarını öğreneceğiz.

Dünyanın En Ucuz İnsansı Robotu Tanıtıldı (iPhone'dan Ucuz) Dünyanın En Ucuz İnsansı Robotu Tanıtıldı (iPhone'dan Ucuz)
Robotik Honor

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com