HONOR, İnsansı Robot Tanıtacak: İşte İlk Bilgiler

En önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan HONOR, ilk insansı robotunu yakında tanıtacak.

Yapay zekâ alanında yaşanan gelişmelerle birlikte artık birçok teknoloji devinin bilim kurgu filmlerini artamayan insansı robotlar geliştirdiğini görmüştük. Gelen yeni haberler ise akıllı telefon sektöründe güçlü bir marka olan HONOR’un da yakında karşımıza bu tarz bir ürünle çıkacağını gösterdi.

HONOR tarafından yapılan resmî paylaşıma göre Çin merkezli şirket, Barselona’da 2-5 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan Mobile World Congress 2026’da insansı robot tanıtacak.

HONOR’un insansı robotundan ilk görüntüler

Şirketin MWC’de resmen tanıtacağı ilk insansı robotu hakkında bir teaser video ve görsel paylaşıldı. Görselden robotun nasıl bir tasarıma sahip olacağını görebiliyoruz. Şirket, yapay zekâ konusunda ciddi yatırımlar yapıyordu. Bu teknolojiyi robotuna entegre edeceğini göreceğiz.

Maalesef HONOR’un insansı robotu hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. İsmi, detayları, nasıl özelliklerle geleceği, neye yönelik bir robot olacağı gibi konularda maalesef bir bilgi bulunmuyor. Önümüzdeki hafta robotun tüm detaylarını öğreneceğiz.