Akıllı telefon pazarında katlanabilir modeller her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Üreticiler, hem tasarım hem de donanım tarafında kullanıcıların beklentilerini karşılayacak yeniliklerle öne çıkmaya çalışıyor. Özellikle kamera gücü ve batarya performansı, tercihleri doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu noktada HONOR, yeni modeli Magic V Flip 2 ile dikkatleri üzerine çekti.

HONOR, Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni kapaklı katlanabilir modeli Magic V Flip 2’yi tanıttı. Katlanabilir telefon pazarında Samsung Galaxy Z Flip7 ve Motorola Razr 60 Ultra gibi rakiplerle yarışacak olan cihaz, yüksek çözünürlüklü kamerası ve uzun kullanım süresi vadeden bataryasıyla dikkat çekiyor.

Yeni modelin arkasında tam 200 MP’lik ana kamera bulunuyor. Ona 50 MP ultra geniş açı kamera eşlik ederken iç kısımda da 50 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Telefonun öne çıkan taraflarından biri de 5.500 mAh’lik silikon-karbon bataryası. Üstelik bu batarya, 80W kablolu, 50W kablosuz ve 7.5W ters şarj desteğiyle geliyor.

HONOR Magic V Flip 2 özellikleri

Ekran konusunda da Magic V Flip 2 oldukça iddialı geliyor. İç tarafta 6.82 inç büyüklüğünde LTPO OLED bir panel var; 120 Hz tazeleme hızı, 2868 x 1232 piksel çözünürlük ve tam 5.000 nit parlaklık değeriyle dikkat çekiyor. Dış kısımda ise 4 inçlik ikinci bir ekran bulunuyor. Bu panel de 120 Hz tazeleme hızı, 1200 x 1092 piksel çözünürlük ve 3.600 nit parlaklık sunuyor.

HONOR Magic V Flip 2 teknik özellikleri

Ekran 6.82 inç LTPO OLED (iç), 4.0 inç LTPO OLED (dış) İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 İşletim sistemi Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1 Kamera 200 MP ana kamera, 50 MP geniş açı kamera, 50 MP ön kamera Batarya 5.500 mAh, 80W kablolu, 50W kablosuz,

Magic V Flip 2, IP58 ve IP59 sertifikaları, çift hoparlör, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, çift SIM ve NFC desteği gibi güncel özelliklerle geliyor. Renk seçeneklerinde ise Mor, Beyaz, Gri ve sınırlı sayıda üretilecek olan özel Mavi versiyon yer alıyor. Telefonun satışa çıktığı ilk ülke ise Çin oldu. Modelin küresel pazarda da kısa süre içinde satışa sunulması bekleniyor.