Katlanabilir telefonların dayanıklılığı son yıllarda sıkça tartışılan konular arasında yer alıyor. HONOR’un yeni hamlesi ise bu alanda dikkat çeken bir dünya rekorunu beraberinde getirdi. Şirketin Magic V5 modeli, Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek bu tartışmaya somut bir yanıt verdi.

HONOR, katlanabilir telefonu Magic V5’in sağlamlığını göstermek için ilginç testler yapmaya devam ediyor. Daha önce şiddetli yağmura, aşırı sıcağa ve sert darbelere karşı denenmişti. Şimdi ise işin dozunu biraz daha artırarak Guinness Dünya Rekorları’na girmeyi başardı.

Çinli teknoloji şirketi, Magic V5’i Guinness Rekorlar Kitabı’na sokmayı başardı. Üstelik “asılı halde en ağır yükü kaldıran katlanabilir telefon” unvanıyla. Telefonun orta kısmına bir kayış bağlandı ve tam 84 kiloluk bir buzdolabı ile 20 kiloluk ek ağırlık Magic V5’e asıldı. Bu ilginç testin amacı ise cihazın “Süper Çelik Menteşe” yapısının ne kadar dayanıklı olduğunu göstermekti.

Dayanıklılık rekoru kırdı

Şirketin paylaştığı bilgilere göre Magic V5’in menteşesi tam 500 bin katlamaya kadar dayanabiliyor. Aynı zamanda 2300 MPa gibi oldukça yüksek bir çekme mukavemetine sahip. Kısacası bu menteşe, telefonu uzun süre sorunsuz kullanabilmeniz için tasarlanmış.

Magic V5, teknik tarafta da iddialı bir donanımla geliyor. Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alan telefon, 7,95 inç büyüklüğünde AMOLED Full HD+ iç ekrana ve 6,43 inçlik AMOLED dış ekrana sahip. 5.820 mAh kapasiteli batarya (küresel sürüm) ve 64 MP periskop telefoto sensörlü üçlü arka kamera kurulumu da cihazda öne çıkan detaylar arasında. Modelin ağırlığı 217 gram, katlandığındaki kalınlığı ise 8,8 mm olarak açıklandı.

HONOR Magic V5, sadece teknik özellikleriyle değil, Guinness tarafından onaylanan dayanıklılık rekoruyla da öne çıktı. Bu rekor katlanabilir telefonların aslında ne kadar güvenilir olabileceğine dair güzel bir örnek oldu.