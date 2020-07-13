Honor Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı 200W Hızlı Şarjla Gelebilir

Weibo'da paylaşılan yeni bir ekran görüntüsüne göre Honor'un ilk oyuncu dizüstü bilgisayarı 200W hızlı şarj ile gelecek. Üstelik dizüstü bilgisayar, bu hızlı şarjı USB-C bağlantısı ile gerçekleştirecek.

Haftaya hızlı şarj teknolojileri konusunda hızlı başladığımızı söyleyebiliriz. Önce Oppo, 15 Temmuz’da 125W’lık süper hızlı şarj teknolojisini tanıtacağını duyurdu, ardından Vivo’nun alt markası olan IQOO, 120W’luk yeni hızlı şarj teknolojisini gün yüzüne çıkardı. Son olarak ise Huawei’nin alt markası olan Honor’un 200W’lık bir hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Honor’un hızlı şarj teknolojisinin Oppo ve IQOO’dan farklı olduğunu baştan belirtelim. Zira Honor, 200W’lık hızlı şarj teknolojisini akıllı telefonlar için değil oyuncu dizüstü bilgisayarları için geliştiriyor. Bu da kısa süre sonra tanıtılması beklenen Honor oyuncu dizüstü bilgisayarlarının şarj konusunda neredeyse hiçbir sıkıntı yaşatmayacağı anlamına geliyor.

Honor'un 200W hızlı şarj teknolojisini gösteren ekran görüntüsü

Aslına bakacak olursak 200W’lık hızlı şarj desteği dizüstü bilgisayarlar için zirveyi temsil etmiyor. Hatta halihazırda 230W’lık hızlı şarj teknolojileri bulunuyor. Honor’un farkı ise yeni şarj teknolojisinde USB-C + PD aktarımını tercih edecek olması. Bu da büyük ve ağır şarj cihazlarının yerini daha küçük ve hafif adaptörlere bırakabileceği anlamına geliyor.

Yukarıdaki görselde de görebildiğiniz gibi Weibo’da paylaşılan bir ekran görüntüsünde Honor’un FRD kod adlı yeni oyuncu dizüstü bilgisayarında kullanılacak HW-200A00P00 model numaralı şarj adaptörü, 20V, 10A yani 200W enerji aktarım gücüne sahip.Bu güç ile dizüstü bilgisayarın 30 dakikada yüzde 50 şarj edilebileceği öngörülüyor.

Honor, yeni ürünleri ve teknolojileri için 16 Temmuz’da bir lansman etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte hem AMD tabanlı Honor MagicBook Pro’yu hem de şirketin ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını görmeyi bekliyoruz. Honor MagicBook Pro’nun 65W şarj desteğiyle geleceği söylenirken oyuncu bilgisayarının 200W hızlı şarj ile gelmesi bekleniyor.