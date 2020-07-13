iQOO 120 Watt Hızlı Şarj Teknolojisi 'Flash Charge'ı Duyurdu

Vivo'nun alt markası iQOO, beklenmeyen bir etkinlikte yeni hızlı şarj teknolojisini duyurdu. "Flash Charge" olarak isimlendirilen bu teknoloji, tüketicilere dünyada ilk kez 120 watt şarj imkanı sunuyor. Bu da 4.000 mAh kapasiteli bir bataryanın sadece 15 dakika da tam şarj olabileceği anlamına geliyor.

2020 yılının ikinci yarısı, akıllı telefon sektörü için fazlasıyla hareketli geçiyor. Şirketler, birer birer yeni teknolojilerine sahip akıllı telefonlarını duyururken teknoloji tutkunları da yaşanan bu gelişmeler karşılığında hayli hevesleniyorlar. Şimdiyse akıllı telefon sektörüne yeni bir soluk kazandıracak bir teknoloji, Vivo'nun iQOO markası tarafından resmen duyuruldu.

Bir akıllı telefonun en büyük problemi hiç şüphesiz batarya. Kullanıcılar, akıllı telefonlarını mümkün olan en uzun sürede kullanmak istiyorlar. Ancak mevcut batarya teknolojileri, bu beklentiyi pek de karşılayabilecek türden değil. Bu konuda ise akıllı telefon üreticilerinin güçlü bir kozu var: Hızlı şarj teknolojileri. iQOO'nun duyurduğu son hızlı şarj teknolojisi ise akıllı telefonların batarya sorununu çözmese de şarj için bekleme süresini ortadan kaldıracak türden.

iQOO, 120 watt hızlı şarj teknolojisini resmen duyurdu

iQOO yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre yeni hızlı şarj teknolojisi, dünyada ilk kez 120 watt desteğe sahip. Şirket, bu desteğe sahip olacak akıllı 4.000 mAh batarya kapasiteli bir akıllı telefonun sadece 15 dakika içerisinde yüzde 100 şarj olacağını ifade ediyor. Ayrıca sadece 5 dakikalık bir şarj süresi, bu bataryayı yüzde 50 oranında dolduracak. Yani bir kullanıcı, 120 wattlık bir hızlı şarj desteği ile akıllı telefonunun şarj sorununu düşünmeyecek.

Flash Charge olarak isimlendirilen bu teknoloji, bugüne dek gördüğümüz hızlı şarj teknolojilerinden biraz daha farklı. Yapılan açıklamalara göre bu şarj desteği, endüstrinin ilk 6C hücresine sahip ve 2.000 mAh'lık çift batarya sistemine sahip. Her iki batarya da 60 watt hızında şarj oluyor ve bu sayede de toplamda 120 wattlık hızlı şarj elde edilmiş oluyor.

120 watt gibi yüksek bir hızlı şarj teknolojisi, akıllı telefonların doğası gereği bazı güvenlik ve stabilite sorunlarına yol açacaktır. Bu durumu da görmezden gelmeyen mühendisler, bu hızlı şarj teknolojisinin kullanılacağı akıllı telefonlar için özel bir şarj adaptörü tasarlamışlar. Ayrıca cihazların sıcaklığını dengede tutmak isteyen mühendisler, 120 watt hızlı şarj desteğine sahip olacak telefonlarda özel bir sıvı soğutma teknolojisi kullanacaklar.

Kısa bir süre önce ortaya atılan bazı iddialarda, iQOO serisinde 120 watt hızlı şarj desteği sunacak bir akıllı telefonun geliştirildiği açıklanmıştı. Üstelik bu akıllı telefonun seri üretime geçtiği ve önümüzdeki ay içerisinde de duyurulacağı söyleniyordu. Bugün yapılan Flash Charge duyurusu, henüz iddialar kapsamındaki akıllı telefonun ayak sesleri olabilir.

iQOO'nun Flash Charge teknolojisi ile ilgili bilmediğimiz hala pek çok şey var. Elbette bu teknolojiye sahip olan bir akıllı telefonla tanışmadan da bu teknolojinin neler vadedeceğini kolay kolay öğrenemeyeceğiz. Ancak Flash Charge'ın daha iyi anlaşılabilmesi için bir video yayınlandı. 120 watt ile 55 watt hızlı şarj teknolojilerinin karşılaştırıldığı bu video, kullanıcıları hayli etkileyecek gibi görünüyor.

İşte 120 watt hızlı şarj desteğinin neler sunduğunu gösteren o kıyaslama videosu