Oppo, 125W Hızlı Şarj Teknolojisini 15 Temmuz'da Tanıtacak

Birkaç saat önce bir tweet paylaşan Oppo, 125W'lık yeni hızlı şarj teknolojisini 15 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştireceği bir etkinlik ile duyuracağını açıkladı. Yeni teknoloji, 4.000 mAh'lik bir bataryayı 10 dakikada doldurabilmeyi vadediyor.

Akıllı telefon üreticileri, cihazların batarya kapasitelerini belli bir seviyeye kadar yükseltebildiklerinden daha uzun kullanım süresi sunabilmek için akıllı telefonların mümkün olduğunca hızlı şarj edilebilmesini hedefliyor.

Hızlı şarj teknolojisine önem veren şirketlerden biri olan Oppo, geçtiğimiz yılın eylül ayında 4.000 mAh’lik bir bataryayı 30 dakika içinde tam kapasite doldurabilen 65W SuperVOOC 2.0 adlı hızlı şarj teknolojisini duyurmuş ve ekim ayı içinde tanıtılan Oppo Reno Ace ile kullanıma sunmuştu. Günümüzde kullanıma sunulmuş en hızlı şarj teknolojisi 65W SuperVOOC 2.0 olmaya devam ediyor.

Oppo'nun yeni hızlı şarj teknolojisi bataryayı 10 dakikada tamamen dolduracak

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı söylentiler, Oppo’nun 80W SuperVOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığını belirtiyordu ancak görünüşe göre bu söylentileri ortaya atanların hayal gücü, Oppo’nun Ar-Ge ekibi kadar geniş değil. Zira Oppo, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 15 Temmuz’da yerel saat ile 15:00’de 125W’lık hızlı şarj teknolojisini tanıtacağını açıkladı.

Dürüst olmak gerekirse 125W’lık bir hızlı şarj hızının akıllı telefon bataryalarının sağlığını ne kadar olumsuz etkileyeceğini kestirmek çok mümkün değil. Bununla birlikte böylesine güçlü bir enerji aktarımının 4.000 mAh’lik bir bataryayı yaklaşık 10 dakikada tam kapasite doldurabileceği söyleniyor.

125W hızlı şarj ilk olarak yeni Reno Ace modelinde kullanılabilir

Bugüne kadar pek çok farklı tüketicinin 100W ve üzeri hızlı şarj teknolojileri üzerinde çalıştığı iddia edilmiş ya da resmi olarak açıklanmıştı ancak şu ana kadar ticari bir üründe böyle bir teknoloji göremedik. Oppo, 15 Temmuz’daki lansmandan sonra duyuracağı Reno Ace modeliyle 100W üzeri hızlı şarjı kullanıma sunan ilk şirket olabilir.

Oppo'nun 125W hızlı şarjını duyurduğu video