HONOR Play 20 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

HONOR, yeni akıllı telefonu Play 20'yi duyurdu. Uygun fiyatlı bir telefon olarak karşımıza çıkan cihaz, özellikler açısından fazla bir şey sunmuyor. 30 Nisan'da piyasaya sürülecek telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği de şu an için bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi HONOR, düzenlediği bir etkinlikte yeni telefonu Play 20'yi duyurdu. Giriş orta segment arası bir cihaz olarak karşımıza çıkan Play 20, en azından başlangıç fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekebilecekmiş ibi görünüyor. Peki HONOR'un yeni akıllı telefonu, tüketicilere neler vadediyor?

HONOR Play 20, 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan IPS LCD ekranla geliyor. Yüzde 89,3 ekran gövde oranı sunan cihaz, çentiğinde ise 5 MP çözünürlük sunan ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun ekranı konusunda verebileceğimiz başka bir detay ise ne yazık ki bulunmuyor.

Karşınızda HONOR Play 20

HONOR'un yeni akıllı telefonu, Unisoc Tiger T610 işlemciye sahip. 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB de depolama alanı sunan cihaz, microSD kart girişine de sahip. Magic UI 4.0 olarak isimlendirilen Android 10 tabanlı arayüzle gelen telefonun bataryası ise 5.000 mAh olarak açıklandı. Bataryanın hızlı şarj desteğine sahip olup olmadığı açıklanmadı.

HONOR Play 20'nin arka kısmına geçtiğimizde, dörtlü gibi görünen ancak yalnızca iki adet olan kameraları görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası yer alırken HONOR, telefonun kameralarının yapay zeka ile desteklendiğini ifade ediyor.

HONOR Play 20 teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç FHD+

6,5 inç FHD+ İşlemci: Unisoc Tiger T610

Unisoc Tiger T610 RAM: 4 GB, 6 GB ya da 8 GB

4 GB, 6 GB ya da 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Magic UI 4.0 (Android 10)

HONOR tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni akıllı telefonu 30 Nisan itibarıyla Çin'deki perakendecilerden satın alınabilecek. 4 farklı renk seçeneğine sahip Play 20'nin fiyatlandırma seçenekleri ise şöyle olacak: