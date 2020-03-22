Maske Takarken iPhone'da Face ID'yi Nasıl Kullanırsınız?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından kısa süre içinde tüm dünyaya yayılıp binlerce kişiyi enfekte eden ve birçok kişinin yaşamını kaybetmesine sebep olan koronavirüs bu aralar hepimizin hayatında. Virüsten korunmak için birçok kişinin maske kullandığını da her gün görüyoruz. Peki iPhone’daki Face ID özelliğini kullananlar bu durumda ne yapacak?

İnsanların korunmak için kullandığı maskelerin birtakım enfeksiyonları önlemede etkili olduğu bilinse de günlük yaşamda önemli bir yan etkisi de var diyebiliriz: Yüzü gizlemek. Bu da iPhone sahiplerinin Face ID'yi kullanarak telefonlarının kilidini açmasını zorlaştırıyor. Neyse ki kullanıcılar bunun da bir yolunu buldu ve yaşadığımız bu hassas günlerde maske takanlar için iPhone’un kilidini açmalarının yolunu tarif etti.

iPhone cihazlardaki Face ID özelliği tipik olarak bir yüzün ana hatlarını ve özelliklerini tespit etmek için kullanılıyor, ancak bir çift gözlük veya şu an yaşadığımız olağandışı durumdaki gibi bir cerrahi maske kullanırsak ne olacak? Face ID’nin cansız nesneleri tespit edebilmesi için baştan ayarlanması gerekecek. Maskenizle birlikte Face ID özelliğini ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Face ID'yi maskeyle kullanma

Bir cerrahi yüz maskesi edinin ve kırıştırmamaya çalışarak ikiye katlayın.

Maskeyi sanki takıyormuşsunuz gibi yüzünüze yakın bir biçimde tutun. (Maskenizin ziyan olmasını istemiyorsanız 'takıyormuşsunuz gibi' tutun. Halihazırda maske takıyorsanız çıkartıp tutmanıza gerek yok.)

iPhone'unuzdaki Ayarlar uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Face ID ve Parola bölümüne gidin.

bölümüne gidin. Telefonunuzda hem birincil hem de ikincil Face ID'niz varsa, önce Face ID'yi sıfırlayın .

. Yeni Face ID'nizi kurmaya başlamak için Başlayın butonuna basın .

butonuna basın . Yapılandırma sırasında başınızı çevirirken maskeyi oynatmadan yerinde tutun. Tarayıcının yüzünüzü tanıması için önce maskeyi ayarlamanız gerekebilir.

Tarama tamamlandığında maskenizi çıkarın.

Ayarlar uygulamasından çıkın ve telefonunuzu kilitleyin.

Face ID'yi başarıyla yapılandırdıktan sonra, maskeyi takarak telefonunuzun kilidini açmak için test edebilirsiniz. Son olarak belirtmekte yarar var, maske kullanarak ayarladığınız özellik iPhone’unuzun güvenliğini tehlikeye atabilir, telefonunuzu ele geçiren ve sizin gibi maske kullanan biri bu güvenlik aşamasını yanıltarak cihazın kilidini açıp bilgilerinize ulaşabilir. Ancak sanıyoruz ki salgın durumu sürerken günlük yaşamda maskeyi çıkarmak zorunda olmamanın rahatlığı bu küçük dezavantaja değecektir.