HONOR Türkiye, Yeni Bir Kampanyayla 50 Adet Hediye Dağıtıyor

Akıllı telefon dünyasının devlerinden HONOR, Türkiye’deki takipçileri için yepyeni bir kampanya düzenliyor. HONOR Türkiye, düzenlediği kampanyayla birlikte tam 50 adet hediye dağıtıyor.

Huawei’nin kardeş şirketi HONOR, akıllı telefonlarının yanı sıra ekosistem ürünleriyle de son dönemde önemli başarılara imza atan bir marka. Marka özellikle akıllı telefonlarını, giyilebilir teknoloji ve ekosistem ürünlerini de kullanıcılarla buluşturuyor.

HONOR Türkiye ile toplam 50 hediye kazanabileceğiniz büyük bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliğe katılmak için HONOR Türkiye Instagram sayfasındaki posta gitmeniz, açıklamada ve HONOR Club sayfasında yer alan görevleri yerine getirmeniz yeterli. Görevlerse yalnızca HONOR Türkiye Instagram sayfasını takip etmek ve bu gönderinin altına üç arkadaşınızı etiketlemekten ibaret. Etkinlik sonucunda hediye kazananlar ise 26 Haziran Cuma günü yine HONOR Club sayfasından duyurulacak. Peki, bu etkinlik kapsamında kazanabileceğiniz hediyeler neler?

HONOR Türkiye ile düzenlediğimiz etkinlikten kazanabileceğiniz hediyeler:

1 adet HONOR 20

1 adet HONOR 9X

3 adet HONOR MagicWatch 2

5 Adet HONOR AM66

20 Adet HONOR Band 5

20 Adet HONOR AM61

Tabii ki etkinliğe katılmanın belirli şartları da mevcut. Etkinliğin şartlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Etkinliğe katılanlar aşağıdaki katılım koşullarını şartsız kabul etmiş sayılır.

Etkinlik, 19-26 Haziran tarihleri arasında Instagram'da düzenlenmektedir.

Etkinliğe katılabilmek için yukarıda belirtilen 'katılım koşulları' yerine getirilmelidir.

Kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde içerikler kabul edilmez ve elenir.

Özel mesaj yoluyla gönderilen içerikler etkinlik kapsamına alınmayacaktır.

Etkinlik sonunda doğru katılım gösteren kişilerden arasından belirlenecektir. Herkes bir adet hediye kazanma hakkına sahiptir.

Etkinlik sonuçları 29 Haziran 2020'de bu sayfa üzerinden açıklanacaktır. Hediyeler kargo gecikmeleri hariç, 10 gün içerisinde kazanan isimlere ulaştırılacaktır.

Kazanan isimlere Instagram DM üzerinden ulaşıcaktır. İletişim bilgilerinin yanlış veya eksik olması durumunda doğacak aksaklıklardan ve teslimat süresinin olağanüstü şartlar nedeniyle gecikmesinden HONOR ve Webtekno sorumlu tutulamaz.

Etkinliğe HONOR ve Webtekno çalışanları ve yurt dışından katılım sağlanamaz.

HONOR ve Webtekno, etkinliği herhangi bir zamanda tek taraflı olarak, haber vermeksizin sonlandırma ve etkinlik şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

HONOR Türkiye Instagram sayfasını takip edip bu paylaşımın altına 3 arkadaşınızı etiketlemeniz yeterli. Kazananlar 26 Haziran Cuma günü yine HONOR Club sayfasından duyurulacak.