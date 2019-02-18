Son Dakika: Honor Türkiye'nin Instagram Hesabı Hacklendi

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Çinli akıllı telefon üreticisi Honor'un Instagram hesabı, kimliğini açığa vurduğunu iddia eden bir kişi tarafından ele geçirildi.

Huawei'nin alt markası Honor'un resmi Instagram Türkiye Hesabı hacklendi. Hesabı hackleyen kişi bir dizi Instagram hikayesi atarak paylaşımlar gerçekleştirdi. İlk illegal bir şekilde kontrolünü ele geçirdiği Honor Türkiye hesabındaki ilk hikayesini paylaşmasının üzerinden 50 dakika geçtikten sonra aynı kişi yüzü maskeli bir şekilde canlı yayın gerçekleştirdi.
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Hesabı hacklemesinde herhangi bir amaç gütmediğini belirten kişi, hesabı ele geçirmesiyle ilgili "öylesine" lafını kullandı. Canlı yayına katılan "yüzü açık" kişilerle sohbet eden hacker, kendisine sorulan ya yakalanırsan sorularına karşılık polislerin onu yakalayamayacaklarını, hiçbir şey olmayacağını söyledi.
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Not: Hesabı ele geçiren kişinin kullandığı ışıklı maske Purge filminde kullanılan maskenin aynısı.

Huawei'nin ağ ve telekomünikasyon ekipman ve hizmetleri kapsamındaki alt markası olan Honor'un Türkiye kolu, ele geçirilme olayının üzerinden 1 saat geçmesine rağmen resmi Türkiye Instagram hesabını geri alabilmiş değil. Yaşanacak gelişmeleri anbean takip ederek sizlerle paylaşıyor olacağız.

Etiketler: instagram, hack, Honor Türkiye
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