Galaxy S20 Ultra'nın Ön Kamerası DxOMark'ta 2. Oldu

Samsung'un amiral gemisi telefonlarından biri olan Galaxy S20 Ultra, geçtiğimiz nisan ayında DxOMark tarafından arka kamera konusunda test edilmişti. Arka kamerada da etkileyici puan alan Galaxy S20 Ultra, ön kamerada ikincilik koltuğuna oturdu.

Nisan ayında, telefonların ses ve kamera bakımından test edilerek puanlandığı DxOMark tarafından test edilen Samsung Galaxy S20 Ultra'nın kamera puanları ortaya çıkmıştı. Cihazın beşli arka kamera kurulumu; fotoğraf testinden 132, video testinden 102 puan toplamayı başarmıştı.

Bu kamera kurulumu, Samsung Galaxy S20 Ultra'nın toplamda 122 puanla birlikte Huawei Mate 30 Pro'yu geçmesini sağladı ancak Galaxy S20 Ultra, toplamda 128 puan almayı başaran Huawei P40 Pro'nun arkasında kaldı. DxOMark şimdi de Galaxy S20 Ultra'nın 40 MP f/2,2 olan ön kamerasının topladığı puanları açıkladı. Ön kamera, fotoğraf klasmanında 104 puan elde ederken video konusundaysa 94 puanda kaldı.

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın ön kamera test sonuçları:

Birçok ayrı kategoriye ayrılan bu testte neredeyse tüm kategorilerden 80'in üstünde puan toplayan kamera, birçok alanda mükemmel bir kamera olduğunu kanıtlamayı başardı. Kumlanma kategorisinde 80'in altında kalan kamera, bulanıklık ve dengeleme kategorilerindeyse bekleneni veremedi. Cihazın fotoğraf testinin tüm kategorilerde aldığı puanlar şu şekilde:

Pozlama: 87

87 Renk: 87

87 Odak: 83

83 Doku: 69

69 Kumlanma: 78

78 Yapaylık: 83

83 Flaş: 88

88 Bulanıklık: 70

Fotoğraf testinin kategorilerinde topladığı puanlar bu şekilde olan cihazın video testinin kategorilerinde elde ettiği puanlarsa şu şekilde:

Pozlama : 74

: 74 Renk: 83

83 Odak : 79

: 79 Doku: 89

89 Kumlanma: 79

79 Yapaylık: 84

84 Dengeleme: 75

Tüm bu sonuçların ardından Samsung Galaxy S20 Ultra, ön kamera genel sıralamasında 2. sıraya yerleşti. Listenin ilk sırasında Huawei P40 Pro'nun bulunduğunu da belirtelim.