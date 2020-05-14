Honor V6, Dünyanın İlk 5G ve Wi-Fi 6 Destekli Tableti Olacak

Honor, 5G ve Wi-Fi 6 bağlantı standartlarını bir arada sunan yeni tabletini tanıtım görselleriyle ortaya çıkardı. Honor V6, şirketin amiral gemisi tabletlerinden biri olarak çok yakında tanıtılacak.

Huawei'nin alt markası olan Honor, 18 Mayıs'ta gerçekleştireceği lansman etkinliğinde yeni tabletini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, Honor V6 adlı yeni tabletinin dünyada bir ilk olarak en yeni bağlantı teknolojilerini destekleyeceğini duyurdu.

Honor V6'nın Çinli şirketin tablet serisinde üst seviye bir cihazı olacağı ve son teknoloji bağlantı özellikleri sunacağı açıklandı. Honor, paylaştığı yeni tanıtım görseli ile tabletin çift bant 5G'yi destekleyeceğini ve en son Wi-Fi 6 standartlarıyla birlikte geleceğini gösterdi.

Honor V6 için paylaşılan tanıtım görseli

Honor V6 tablet, 5G ve Wi-Fi 6 standartlarıyla birlikte hem hücresel hem de Wi-Fi bağlantılarında daha iyi indirme ve ağ hızı sağlayacak. Cihazın ayrıca Honor'un amiral gemisi cihazlarından biri olacağı ve yenilikçi özelliklerle karşımıza çıkacağı konuşuluyor.

Bazı söylentiler, Honor V6 tabletinin "Shadow Follow" (gölge takibi) özelliğine de sahip olacağını öne sürüyor. Bu özellik cihazın hareket ve hareket komutlarını izleyebileceği, başka bir deyişle dokunmadan kontrol edilebileceği anlamına geliyor. Ancak Shadow Follow'un cihazda yer alacağı henüz Honor tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

Honor, yeni tabletiyle ilgili daha fazla ayrıntı sunmadı, ancak birçok Weibo kullanıcısı Honor V6'nın yakın zamanda tanıtılan HiSilicon Kirin 820 işlemcisiyle geleceğini düşünüyor. Huawei'nin Kirin 810 işlemcisinin halefi olarak gelen Kirin 820, 5G destekli olarak karşımıza çıkmıştı.

Neyseki Honor V6'nın teknik özellikleri ve fiyatına ilişkin detaylı bilgileri öğrenmek için fazla beklemek zorunda kalmayacağız. Çünkü Honor, yeni tabletini 18 Mayıs'taki etkinlikte tanıtacak ve aynı etkinlikte tüketicilere farklı ürünler de sunacak.