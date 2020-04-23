FCC, Wi-Fi 6E İçin 6 GHz Bandını Kullanıma Açtı

Federal İletişim Kurulu (FCC), Wi-Fi 6E için 6 GHz bandını kullanıma açtı. Bu sayede işlemler hızlanacak ve daha kaliteli bir Wi-Fi performansı sunulacak.

Günümüzde Wi-Fi, birçok kişi ve kurum için vazgeçilmez bir noktada. Durum bu şekildeyken Wi-Fi bağlantısının yavaş olması insanları çileden çıkartabiliyor. Bugün gelen haberlere göre yakın zamanda Wi-Fi daha hızlı bir hâle gelecek.

Federal İletişim Kurulu (FCC), bugün 6 GHz bandında (5,925 / 7,125 GHz) 1.200 MHz spektrumunda lisanssız kullanımın aktif olduğunu açıkladı. Yeni nesil Wi-Fi olan Wi-Fi 6E, kesintisiz kablosuz internet bağlantısı sağlamak için 6 GHz bandını kullanacak. Bu da demek oluyor ki Wi-Fi 6E, normalden yaklaşık 2,5 kat daha hızlı olacak.

Apple bu teknolojiden yararlanabilir:

FCC tarafından duyurulan kullanım, 6 GHz bandının ilk kullanımı olmayacak çünkü bu bant; hâlihazırda kamu hizmetlerini ve halk güvenliğini sağlamada kullanım hâlinde bulunuyor. Çıkış yapmaya hazırlanan lisanssız cihazlar, bu spektrumu FCC tarafından hazırlanmış kurallar çerçevesinde lisanslı servislerle birlikte kullanacak.

Yeni 6 GHz bandı; giyilebilir artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik cihazları için çok kullanışlı olacak. Herhangi bir kabloya bağlı olmayan yüksek özellikli sanal gerçeklik cihazları bu kapsamda geliştirilebilir. Apple, tüm iPhone'larla kablosuz olarak bağlanabilen bir kulaklık aksesuarını müşterilerinin beğenisine sunabilir.

Wi-Fi Alliance, "Komisyon, 6 GHz bandında 1.200 MHz spektrumunu lisanssız cihazlar için kullanılabilir hâle getirerek Amerikalı tüketiciler, işletmeler ve ekonominin Wi-Fi kullanımı açısından önünü açtı. En önemlisi, FCC kararı Wi-Fi kullanıcılarının iş arkadaşlarına ve ailelerine, sağlık, iş, eğitim ve diğer kritik hizmetlere bağlı kalmasını sağlayacak" şeklinde açıklama yaptı.