Honor X10’nun 9 5G Bandına Sahip Olacağı Açıklandı

Honor’un yeni akıllı telefonu olan Honor X10’unun tanıtımına günler kala telefonun yeni özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Honor’un bugün yayınladığı bir görselle Honor X10’unun 9 5G bandına sahip olacağı kesinleşmiş oldu.

Huawei’nin alt markası olan Honor, önümüzdeki hafta tanıtacağı yeni akıllı telefonu Honor X10’unun piyasanın en ucuz 5G telefonlarından biri olacağını daha önce zaten açıklamıştı. Şirket, Honor X10 için daha çık bir politika izliyor ve özelliklerini lansman öncesinde bir bir açıklıyor.

Honor, resmi açıklamalarla birlikte cihaz için basın görselleri yayınlamaya da deva ediyor. Honor X10’un bugün yayınlanan görselinde, telefonun 5G özelliklerinin bazı detayları gün yüzüne çıkarıldı.

Honor X10 için yayınlanan yeni basın görseli

Çin’in sosyal medya ağı olan Weibo’da Honor tarafından paylaşılan görselde Honor X10’un 9 5G bandı ile geleceği açıkladı. Weibo’da yayınlanan görsele göre Honor X10; N1, N3, N38, N41, N77, N78, N79, N80 ve N84 5G bantları için desteğe sahip durumda. Honor, X10’unun bu 5G bantları ile piyasadaki 5G özellikli telefonların iki katı bant sayısına sahip olduğunu açıkladı.

Honor, en ucuz 5G telefonlardan olacak Honor X10’u 5G dünyasının “evrensel anahtarı” olarak nitelendiriyor. Honor X10’un 9 farklı banda destek veren 5G bağlantısı, çoğu ülkenin 5G altyapısı ile beraber çalışabiliyor.

Honor’un yeni akıllı telefonu olacak Honor X10’un aslında bugüne kadar pek çok özelliği ortaya çıktı. Honor 10 ve Honor 10 Pro’nun bu zamana kadar ortaya çıkan özelliklerini tek bir içerikte sizlerle paylaşmıştık.

Honor, X10’unun tanıtılacağı 20 Mayıs’a kadar telefonun özelliklerini gösteren yeni görseller paylaşmaya devam edecektir. Biz de piyasanın en ucuz 5G telefonlarından olacak Honor X10’un özellikleri belli oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.