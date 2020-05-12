48 MP Kameralı Honor 30 Lite Çok Yakında Tanıtılacak

Huawei’nin alt markası Honor, Weibo’da yapılan bir paylaşıma göre yakın bir tarihte yeni akıllı telefonu Honor 30 Lite’ı tanıtacak. Ayrıca yapılan paylaşıma göre cihaz, 48 MP’lik ana kamerayla gelecek.

Çinli teknoloji devi Huawei’nin alt markası Honor, bundan yaklaşık bir ay önce özellikleriyle kullanıcıları epey memnun edecek yeni akıllı telefon serisi Honor 30’u duyurmuştu. Honor’ın yeni serisinde Honor 30 Pro+, Honor 30 Pro, Honor 30 ve Honor 30S telefonları bulunuyordu.

Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma göre Honor 30 serisi, beşinci üyesini de çok yakında bünyesine katacak. Changan Digital Yun isimli Weibo kullanıcısına göre Honor’ın akıllı telefon serisine katılacak yeni model, Honor 30 Lite ismine sahip olacak.

48 MP ana kamerayla yakında geliyor:

Weibo kullanıcısının yaptığı paylaşımda yalnızca cihazın adına da yer verilmedi. Kullanıcı, Honor 30 Lite’ın yakın zamanda çıkacağını söyleyerek telefonda bulunacak bazı donanımlardan ve özelliklerden de bahsetti. Buna göre Honor 30 Lite, 48 MP’lik ana kameraya sahip olacak.

Weibo kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgilere göre Honor 30 Lite’ta bulunacak 48 MP ana kameraya iki tane daha kamera eşlik edecek. Yani Honor 30 serisinin yeni üyesi, arka kısmında üç kameradan oluşan kurulumla gelecek. Cihaz hakkında paylaşılan diğer bilgiye göreyse parmak izi okuyucusu, Honor 30 Lite’ın yan kısmında olacak.

Weibo kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımda yer alan bir bilgiyse birçok kişinin kafasını karıştırdı. Kullanıcının yaptığı paylaşıma göre Honor 30 Lite, Honor 30S’den daha yüksek yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Honor 30S, Honor 30 serisinde 60 Hz ile en düşük yenileme hızına sahip iki modelden biriydi.

Yapılan paylaşımda cihazın çok yakın zamanda çıkacağı söylenmiş olsa da kesin bir tarih belirtilmiş değil ancak tahminlere göre Honor, yeni telefonunu ya yeni modemleriyle 18 Mayıs’ta ya da bir diğer yeni akıllı telefonu Honor X10 ile birlikte 20 Mayıs tarihinde tanıtacak.