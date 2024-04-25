Birkaç yıl önce ABD'nin ambargosu nedeniyle üretimde büyük sorunlar yaşayan ve pazar payını kaybeden Huawei, Çin'de akıllı telefon pazarında Apple'ı geride bırakmayı başardı.

Uluslararası Veri Merkezi (International Data Corporation), Çin'de 2024 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen akıllı telefon satışlarını derlediği bir rapor yayımladı. Rapor, Çin'de pazarın toparlanmakta olduğunu ortaya koydu. İlk çeyrekte ülkedeki akıllı telefon pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,5 büyüdü. Esas ilgi çekici nokta ise en çok akıllı telefon satan firmanın değişmesi oldu.

Çin'de çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Apple, listenin üst sıralarındaki yerini kaybetti. Listenin zirvesinde ise bir dönem ne yazılım ne de tedarik desteği alamayan ve ABD yaptırımlarıyla büyük pazar payı kaybeden Huawei ve Honor yer aldı.

Apple'ın pazar payı düştü

Çin pazarındaki hareketlenmenin çeşitli nedenleri bulunuyor. Bu nedenlerin başında da Çin yeni yılı geliyor. Mart ayında başlayan Çin yeni yılı için büyük bir alışveriş çılgınlığı yaşanıyor ve bu dönem, özellikle alt-orta segment Android telefonlar için önemli bir fırsat yaratıyor.

Katlanabilir amiral gemilerinin ve yapay zekâ özelliklerine sahip telefonların da gelişi ile birlikte üst segmentte rekabet daha da kızışırken Apple, sadece bu alanda rekabet eden bir firma olarak satışlarında %6,6'lık bir düşüşle karşılaştı. IDC Çin Müşteri Sistemi Araştırmacısı Arthur Guo, Honor Magic 6 serisi, firmanın dengeli portfolyosu ve kısıtlamalara rağmen geliştirdiği cihazlarıyla Huawei'nin dikkat çekici bir geri dönüşe imza attığını belirtti.