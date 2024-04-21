Huawei'nin yeni amiral gemisi Pura 70 Ultra, kamera modülündeki inovasyonla dikkat çekmişti.

Akıllı telefonlarını isimlendirmede oldukça radikal değişikliklere giden Huawei, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte ikonik P serisinde isim değişikliğine gittiğini duyurmuştu. Artık Pura ismiyle karşımıza çıkacak ilk telefonlar, Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra diye isimlendirildi.

Bu telefonların isimlerini kenara koyduğumuzda, ilgi çekici yanlarından biri de Pura 70 Ultra’daki kamera yuvası oldu. Malzeme kalitesini ve karmaşık mekanizmasını dışarıdan bakınca oldukça iyi saklayan cihaz, 微机分WekiHome kanalında parçalarına ayrıldı. YouTuber, telefonun ilginç kamera mekanizmasını da görmemizi sağladı.

Üst seviye materyaller kullanılmış.

Arka kısımda deri malzemenin kullanıldığı telefon, büyük oranda metal plakalardan oluşuyor. Tabii hâl böyle olunca hafif olmasını beklemek de doğru olmaz. Kendisi 232 gram. Ailenin en üst seviye cihazı olan Pura 70 Ultra, açılıp içine çekilebilen bir kameraya sahip. Bu da şirketin daha geniş bir lensi inovatif şekilde telefona yerleştirmesini mümkün kılıyor.

Step motorların kullanıldığı kamera, IP68 sertifikasıyla toza ve suya karşı dayanıklı. Genel anlamda da iç yapının hem düzen hem de ısı yalıtımı açısından verimli şekilde tasarlandığını söyleyebiliriz. Videoda YouTuber sadece kameraya değil, telefonun diğer donanımına da detaylıca bakıyor. Ayrıca telefon hakkında genel bilgi verip kullanılan malzemeler hakkındaki düşüncelerini de belirtiyor. Siz bu sistemi nasıl buldunuz?