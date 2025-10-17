Yapay Zekâyla Donatılan Akıllı Saat HONOR Watch 5 Pro Tanıtıldı

HONOR, yapay zekâyla donattığı yeni akıllı saati Watch 5 Pro'yu tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı.

Çinli teknoloji devi HONOR’un geçtiğimiz gün kullanıcılarını âdeta duyuruya boğduğunu görmüştük. Magic8 amiral gemisi telefonlar, MagicOS 10 işletim sistemi, Earbuds 4 kulaklık gibi birçok yeni tanıtım yapılmıştı. Şirket, tüm bunlara ek olarak bir de Watch 5 Pro isimli akıllı saatini de tanıttı.

HONOR Watch 5 Pro modeli klasik saatleri andıran yuvarlak bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Cihazda IP68+IP69+IP69K ve 5 ATM dayanıklılık bulunduğunu belirtelim. Yani ciddi anlamda sağlam bir saat.

HONOR Watch 5 Pro neler sunuyor?

Watch 5 Pro modeli, 1.5 inç boyutunda AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekranda 466x466 çözünürlük görüyoruz. 310 ppi ve 3000 nite kadar çıkan, güneş ışığında çok rahat ekranı görmenizi sağlayacak maksimum parlaklık oranını da atlamayalım.

Son çıkan her HONOR modelinde olduğu gibi bu cihazda da yapay zekâ önemli bir detay. Watch 5 Pro, diğer cihazlarda da gördüğümüz, kullanıcıların kişisel asistanı olarak görev yapabilen YOLO desteğine sahip. Ayrıca kişisel yapay zekâ fitness antrenörünüz bile olacak.

Tabii ki sağlık konusunda da birçok özelliğe sahip. Kalp atış hızı sensörü, kandaki oksijen seviyesini ölçme, kan basıncı, EKG kaydı, kalori ölçümü gibi birçok özellikle geliyor. Bunlar dışında Bluetooth 5.2, NFC, paslanmaz çelik tasarım ve 2 fiziksel tuş gibi detaylara sahip.

HONOR Watch 5 Pro modeli, Bluetooth modundayken 15 gün pil ömrü sunabiliyor. Ancak eSIM modunda bu süre 12 güne kadar düşüyor. Bluetooth versiyonun 224 dolara, eSIM versiyonun ise 238 dolara satılacağını ekleyelim.