Honor X10 5G Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Huawei’nin alt markası olan Honor, yeni akıllı telefonunu duyurdu. Honor 10X 5G ismiyle tanıtılan telefon, çentiksiz büyük ekranı ve 40MP çözünürlüğünde ana kamerası ile dikkat çekiyor.

Huawei’nin alt markası olan Honor ilgi çekici özelliklere sahip giriş ve orta seviye telefonlarıyla akıllı telefon rekabetinde önemli bir pazar payına sahip. 2019’un temmuz ayında Honor 9X ve Honor 9X Pro’yu tanıtan şirket, serinin yeni telefonunu ise bugün duyurdu.

Honor, serinin bir önceki telefonlarında Honor 9X isim modelini kullanırken, Honor X10 5G’ye gelindiğinde Xiaomi’nin Redmi 10X 5G’siyle yeni telefonun karıştırılmaması için isimde değişikliğe gitti ve X takısını numaranın önüne getirdi.

Honor X10 5G tasarımı

Honor, Honor X10 5G’nin ekran tasarımında selefi 9X’e göre değişiklikler yapmış görünüyor. Honor 9X,19.5: 9 en boy oranına sahip 6.59 inç büyüklüğünde çentiksiz bir ekrana sahipti. Honor X10 5G’ye geldiğimizde ise karşımıza 20:9 en boy oranına sahip, çentiksiz 6.63 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran çıkıyor.

Selefine göre daha büyük ekrana sahip olmakla beraber X10’un ekranındaki en büyük değişiklik ekran yenileme hızı olarak karşımıza çıkıyor. Honor X10 5G, 90Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik yenileme ile tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Honor X10 5G, işlemci tarafında ise Kirin 820 5G yongasından güç alıyor. Honor, telefonun duyurusunda yonga setinin n41, n78, n79, n1, n77, n80 ve n84 gibi 5G bantlarını desteklediğini açıkladı. Honor’un yeni telefonu yonga setinden aldığı güçle 1003 Mbps kadar indirme hızına da ulaşabiliyor.

X10 5G, 6 GB ve 8 GB LPDDR4X RAM seçeneğinin yanında 64 GB ve 128 GB UFS 2.1 depolama seçeneği ile tüketicilere sunulacak. Cihazın depolama alanının artırılabilmesini sağlamak için ayrıca bir NM kart yuvası bulunuyor.

X10 5G’nin kameralarına baktığımızda ön tarafta 16 MP çözünürlüğünde bir açılabilir pop-up selfie kamera karşımıza çıkıyor. Telefonun arka kısmında ise dikdörtgen bir çerçeve içine yerleştirilmiş üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Honor X10 5G’de ana kamera olarak 40 MP çözünürlüğünde Sony’ın IMX600y sensörü yer alıyor. X10’nun ana kamerasına 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP çözünürlüğe sahip derinlik sensörü eşlik ediyor.

Honor’un yeni akıllı telefonun üçlü arka kamera tasarımı düşük ışıkta rakiplerine göre daha fazla ışık yakalayabiliyor. Honor, X10’unun ISO153600’e kadar mükemmel gece çekimi yapabileceğini iddia ediyor. Gece çekiminin yanında hızlı sahne odaklama, yapay zeka sahne algılama, AIS handheld Super Night Scene 2.0 ve 4K UHD videoların çekimi özellikler arka kamera tasarımının yetenekleri arasında yer alıyor.

Honor X10 5G, selefinden daha büyük kapasiteye sahip bir pile de sahip durumda. X10 5G, 22.5W hızlı şarj desteğine sahip 4.300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip durumda. X10, Android 10 tabanlı olarak çalışan Magic UI 3.1 arayüzü ile kutusundan çıkacak.

Honor X10 5G özellikleri:

Ekran: 20:9 en boy oranına sahip, çentiksiz 6.63 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran

İşlemci: Kirin 820 5G

RAM: 6 GB ve 8 GB LPDDR4X RAM seçeneği

Depolama: 64 GB ve 128 GB UFS 2.1 depolama seçeneği

Arka Kamera: 40 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 16 MP pop-up selfie kamera

Batarya: 22.5W hızlı şarj desteğine sahip 4.300mAh kapasiteli batarya

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Magic UI 3.1

Boyut: 163.7 x 76.5 x 8.8mm

Ağırlık: 203 gram

Renkler: Yarış mavisi, ışık hızı gümüş, yanma gücü turuncusu, hız siyahı

Honor X10 5G fiyatı

Honor X10 5G, dört farklı renk seçeneği ve üç farklı varyasyonla satışa sunulacak. Honor X10’unun 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanın sahip varyasyonu 267 dolar (yaklaşık 1.545 TL) fiyatla, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanın sahip varyasyonu 309 dolar (yaklaşık 2.100 TL) fiyatla, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanın sahip varyasyonu 337 dolar (yaklaşık 2.290 TL) fiyatla 26 Mayıs’ta Çin’de satışa sunulacak.