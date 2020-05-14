Honor X10 Serisi Daha Tanıtılmadan Ön Siparişe Açıldı

Honor'un bir süredir konuşulan yeni telefonları X10 ve X10 Pro, bugün itibarıyla ön sipariş kapsamında satışa sunuldu. Henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapmayan Honor, telefonların 20 Mayıs itibarıyla Çin'deki tüketicilere ulaştırılacağını açıkladı.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Honor, piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleri ile özellikle de genç tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Bir süredir iki yeni telefon üzerinde çalıştığı bilinen Honor, şimdi X10 ve X10 Pro olarak isimlendirdiği bu telefon modellerini ön sipariş kapsamında satışa sundu. Bu hamle, cihazların bilinmeyen bazı özelliklerini gün yüzüne çıkarmış olsa da fiyatların hala açıklanmadığını belirtelim.

Honor tarafından yapılan açıklamalara göre X10 serisi, Kirin 820 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, performansından ziyade 9 farklı bantta bağlantı sunan 5G desteği ile tüketicileri etkileyecek gibi görünüyor. Ayrıca Honor'un yeni akıllı telefonları, sahip oldukları açılır ön kamera mekanizması ile tüketicilere tam ekran deneyimi sunacak. Dilerseniz hemen, Honor'un ön satışa açtığı yeni telefonlarına daha yakından bakalım.

Karşınızda Honor X10

Honor X10, 6.63 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. 90 Hz tazeleme ve 180 Hz de dokunma hassasiyet oranı sunan telefon, 4.200 mAh büyüklüğünde 22.5 watt hızlı şarj desteği sunan bir bataryaya sahip. Telefonun ön tarafında 16MP Sony IMX471 kamera yer alırken arka tarafa baktığımızda ise 40 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera görüyoruz.

Honor X10 teknik özellikleri

Ekran: 6.63 inç, FHD+ (2.400 x 1.080 piksel), 90 Hz tazeleme oranı

İşlemci: Kirin 820

RAM: Açıklanmadı

Depolama Alanı: Açıklanmadı

Ön Kamera: 16MP Sony IMX471

Arka Kamera: 40 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya: 4.200 mAh (22.5 watt hızlı şarj desteği)

Honor X10 Pro

Honor'un X10 serisindeki biraz daha premium özelliklere sahip olan modeli X10 Pro da kardeşi gibi FHD+ çözünürlük sunan 6.63 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Yine Kirin 820 işlemcisinden güç alan telefonun, bakır borulu soğutma sistemi, özellikle oyun oynarken daha yüksek performans vadediyor. Ayrıca bu akıllı telefonda da 9 bandlı 5G desteği bulunuyor. 4.200 mAh'lık 22.5 watt hızlı şarj destekli batarya, X10 Pro'da da bizleri karşılayan bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Honor X10 Pro'nun 16MP Sony IMX471 ön kamerası bulunuyor. Telefonun arka kısmında ise 40 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP 5x optik yakınlaştırma sunan bir telefoto kamera bulunuyor. Bu telefonun dördüncü kamera kurulumunda hangi sensörün yer aldığı ve ne işe yaradığı şu an için bilinmiyor.

Honor X10 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.63 inç, FHD+ (2.400 x 1.080 piksel), 90 Hz tazeleme oranı

İşlemci: Kirin 820

RAM: Açıklanmadı

Depolama Alanı: Açıklanmadı

Ön Kamera: 16MP Sony IMX471

Arka Kamera: 40 MP + 8 MP + 8 MP + açıklanmadı

Batarya: 4.200 mAh (22.5 watt hızlı şarj desteği)

Honor X10 serisi fiyatı

Honor'un X10'u ön siparişe açması, telefonun tüm özelliklerini ve fiyatını ne yazık ki henüz ortaya koymuyor. Ancak geçmiş dönemlerde yaşanan sızıntılar, bu akıllı telefonun fiyatının 250 ile 350 dolar arasındaki olacağını ortaya koyuyordu. Türkiye'ye gelmesi halinde X10 serisinin vergisiz fiyatının en az 1.750 TL olacağı anlamına geliyor. Honor, yeni telefonlarını 20 Mayıs itibarıyla Çin'deki tüketicilere ulaştıracak.