HONOR, X60 ve X60 Pro olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Etkileyici özelliklerle donatılan telefonlar, çok satanlar listesine girmeyi başaracaklar gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi HONOR, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonları "X60" ile "X60 Pro"yu duyurdu. Dikkat çekici özelliklerle donatılan akıllı telefonlar, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar. Gelin hep birlikte HONOR X60 serisine yakından bakalım.

HONOR X60, FHD+ çözünürlük ve 850 nit parlaklık değerine sahip bir ekran ile donatıldı. HONOR X60 Pro'da ise 6.78 inç boyutlu 1.5K çözünürlük sunan ekranı görüyoruz. Her iki telefonun ekranı da 120 Hz tazeleme oranı sunarken X60 Pro, 3.000 nit tepe parlaklık noktasına ulaşabiliyor. Her iki telefonda da 8 MP selfie kamera yer alıyor.

Karşınızda HONOR X60

HONOR X60, MediaTek'in Dimensity 7025 Ultra işlemcisinden güç alıyor. HONOR X60 Pro'da ise Snapdragon 6 Gen 1 işlemci bulunuyor. Her iki telefonda da 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı yer alıyor. HONOR X60'ta 35W hızlı şarj destekli 5.800 mAh batarya bulunurken HONOR X60 Pro'da 66W hızlı şarj desteğine sahip 6.600 mAh'lık batarya ile karşılaşıyoruz.

HONOR'un yeni akıllı telefonlarında 108 MP çözünürlük sunan tek bir arka kamera bulunuyor. Pro modelde 4K çekimler için destek verilirken temel model, 1080p çözünürlük desteği sunuyor. Ayrıca her iki modelde de yapay zekâ destekli arka plan nesne kaldırma özelliği görüyoruz.

HONOR X60 teknik özellikleri

Ekran 6.8 inç FHD+, TFT LCD, 120 Hz, 850 nit İşlemci MediaTek Dimensity 7025 Ultra RAM 8-12 GB Depolama 128-256-512 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 108 MP Batarya 5.800 mAh (35W) İşletim Sistemi Android 14 (MagicOS 8.0)

HONOR X60 Pro teknik özellikleri

Ekran 6.78 inç 1.5K, AMOLED, 120 Hz, 3.000 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM 8-12 GB Depolama 128-256-512 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 108 MP Batarya 6.600 mAh (66W) İşletim Sistemi Android 14 (MagicOS 8.0)

HONOR X60 serisi fiyatları: