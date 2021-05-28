Horizon Forbidden West'in Oynanış Videosu Yayınlandı

PlayStation konsollarının en popüler yapımlarından biri olan Horizon Zero Dawn'un devam oyunu Horizon Forbidden West'ten oynanış videosu yayınlandı. Yaklaşık 15 dakika uzunluğundaki video, oyuna kısa bir ilk bakış atmamızı sağlıyor.

2017 yılında Sony’nin PlayStation 4 oyun konsoluna özel olarak piyasaya sürülen aksiyon rol yapma oyunu Horizon Zero Dawn, kısa sürede oyunculardan büyük ilgi görmüş ve başarısı yalnızca PlayStation ile sınırlı kalmamıştı. Oyunseverlerin gönlünü kazanmayı başaran yapım, ilk etapta PS Özel oyunu olarak piyasaya sürülse de yakaladığı başarı sayesinde daha sonradan PC için de yayınlanmıştı.

Oyunun PC platformunda da büyük başarı yakalamasının ardından gözler, serideki ikinci oyuna çevrildi. Konu hakkında şimdiye dek pek fazla detay paylaşmayan Sony, bugün gece düzenlenen State of Play etkinliğinde yeni oyundan epey uzun sayılabilecek bir oynanış videosu paylaştı.

Karşınızda Horizon Forbidden West:

Yaklaşık 15 dakikalık oynanış videosunda baş kahramanımız Aloy ile kıyamet sonrası bir dünyada yolculuğa çıkıyor ve oyuna kısa bir ilk bakış atıyoruz. Videoda oyunun dövüş mekaniklerinden, su altı sahnelerine kadar birçok farklı detay yer alıyor. Elbette, grafiklerin oldukça üst bir seviyede olduğunu ve PlayStation 5’in hakkını vereceğini de belirtmek gerekiyor.

Horizon Zero Dawn'ın devamı niteliğindeki Horizon Forbidden West'in bu yıl Sony'nin en büyük oyunlarından biri olması bekleniyor. Oyun, her ne kadar üst düzey grafikleri ve oynanış mekanikleriyle PlayStation 5 için ideal olsa da aynı zamanda PlayStation 4 için de çıkış yapacak. Ancak PS4’ün performans anlamında nasıl bir deneyim sunacağını söylemek şimdilik oldukça zor.

Horizon Forbidden West'le ilgili bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı. Geliştirici firma Guerilla Games, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada oyunun 2021 yılı içerisinde piyasaya sürüleceğini söylemişti. Bu geceki etkinlikteyse net bir çıkış tarihi verilmemekle birlikte çok yakında yeni güncellemelerin paylaşılacağı söylendi.