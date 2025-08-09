Tencent'in "Horizon kopyası" olduğu iddia edilen oyunu Light of Motiram, Sony'nin açtığı dava sonrası baştan aşağı değişime uğramaya başladı ve ertelendi.

Light of Motiram ilk tanıtıldığında “Bu bildiğin Horizon kopyası” yorumları almıştı. Hatta Sony’nin dava açıp açmayacağı bile konuşulmuştu. Aradan bir yıl geçti ve Sony, oyunun yapımcısı Motiram’ın ana şirketi Tencent’e dava açtı.

Tencent büyük bir şirket olsa da anlaşılan Sony ile kapışmak istemiyor çünkü davanın açılmasının ardından oyunun Steam sayfası son günlerde baştan aşağı değiştirildi. Eski tanıtımda “Devasa makinelerin istilasındaki açık dünyada keşif, üssünü kurma, teknoloji geliştirme, mekanimal yetiştirme” gibi ifadeler vardı. Şimdi bunların yerini “Vahşi doğada hayatta kalma” temalı, çok daha genel açıklamalar almış durumda.

Oyunun tanıtım materyalleri değiştirildi

Değişiklikler bunlarla da sınırlı değil. Oyunun tanıtım sayfalarında yer alan “Mekanimals” kelimesi tamamen silindi (daha önce sekiz kere geçiyordu). Mekanik yaratıklar ve Horizon’u andıran sahneler gösteren videolar, fragmanlar ve ekran görüntüleri kaldırıldı. Ayrıca YouTube’daki Light of Motiram simgesi de değiştirildi.

Ayrıca oyun normal şartlarda bu yılın sonlarına doğru çıkacaktı ama Steam sayfasına göre yeni tarih 2027’nin sonu olarak belirtilmiş durumda. Yani iki yıllık bir erteleme var. Bu da demek oluyor ki sadece tanıtım metni değil, oyunun kendisi de ciddi şekilde elden geçiriliyor.