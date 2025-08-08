Battlefield 6 ile Battlefield 2042'nin Yıkım Seviyesi Karşılaştırıldı (Sanki İki Farklı Firmanın Oyunu Gibi...) [Video]

Geçtiğimiz gün açık betasının başlamasıyla oyuncu sayısında rekorlar kıran Battlefield 6'nın en çok övüldüğü nokta olan yıkım seviyesi, Battlefield 2042 ile kıyaslandı.

Battlefield 6’nın açık betası geçtiğimiz gün başladı ve internete sızan yeni videolar oyunun yıkım mekaniklerinin önceki oyuna göre çok daha gelişmiş olduğunu gösteriyor.

ElAnalistaDeBits’in hazırladığı karşılaştırma videosunda Battlefield 6 ile Battlefield 2042’nin yıkım efektleri yan yana konuldu ve videoya bakıldığında yeni oyunun çok daha detaylı ve gerçekçi olduğu net şekilde görülebiliyor.

Battlefield 6 vs Battlefield 2042 karşılaştırma videosu

Ayrıca oyun PC ve konsollarda da performans açısından oldukça sağlam işler çıkıyor. RTX 3080’den RTX 5070’e, hatta biraz daha eski ekran kartları olan GTX 1060 ve RTX 2060 gibi modellerde bile oyun akıcı oynanabiliyor. PS5 Pro’da ise oyun her zaman 60 FPS’de kalırken, Xbox Series X’te de performans gayet iyi.

Battlefield 6, 10 Ekim’de PC, PS5, Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Şimdiden açık betaya olan ilgi çok yüksek ve görünüşe göre oyun çıktığında bu yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olmuş olacak.
Tarihin En İyi Savaş Oyunu Olabilir mi? Battlefield 6'nın Çıkış Tarihi, Fiyatı, Sistem Gereksinimleri ve Oyuna Dair Her Şey [Video]
Battlefield 6, Daha Çıkmadan Steam'de Tüm Zamanların En Çok Oynanan Battlefield Oyunu Oldu
Oyuncular Battlefield 6 Betasına Girmek İçin Sunucuları Patlattı: 240 Bin Kişi Sıra Bekliyor!

Peki siz Battlefield 6 betasını oynadınız mı? Oynamayı düşünüyor musunuz? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak : https://wccftech.com/battlefield-6-destruction-improvements-battlefield-2042
