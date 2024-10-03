Sony'nin PC'ye getirdiği ilk oyunu Horizon Zero Dawn, bugün itibarıyla Epic Games'ten kaldırılmış durumda.

Horizon Zero Dawn piyasaya sürüldüğü 2017 yılında en çok oynanan oyunlardan biri olmayı başarmıştı. Öyle ki Sony'nin PC'ye getirdiği ilk konsol özel oyunu olma ünvanını da taşıyor ve geçtiğimiz günlerde Sony, oyunun yakında piyasaya sürülecek Remastered versiyonunu tanıtmıştı.

Horizon Zero Dawn Remastered'in tanıtılmasıyla birlikte Sony, mevcut Horizon Zero Dawn sahiplerinin yalnızca 9,99$ ödeyerek oyunlarını Remastered sürüme yükseltebileceklerini açıklamış olsa da bugün yaşanan gelişme oyuncuları kızdırabilir.

Forum ve sosyal medya üzerinden oyuncuların belirttiğine göre Sony, Horizon Zero Dawn'ın Epic Games'teki satışını durdurmuş durumda. Dahası yakında oyun Steam'den de kaldırılabilir.

Kararın ana nedeni Remastered sürümü gibi görünüyor

Her ne kadar bu durum Horizon Zero Dawn Remastered geleceği için normal karşılansa da daha uygun fiyata oyunun eski sürümünü alıp 9,99$ ödeyerek Remastered sürüme yükseltme fırsatını Sony oyuncuların elinden almaya çalışıyor gibi görünüyor.

Bugün itibarıyla Horizon Zero Dawn artık Epic Games'te mevcut değil ancak şu anda Steam sayfasına buradan erişilebiliyor. Oyun Steam'den de kaldırılsa dahi oyuna sahip olanların endişeleneceği bir durum olmayacak. Oyuna gerek Steam gerek Epic Games üzerinden kütüphanenizden erişebilirsiniz.

Horizon Zero Dawn Remastered, PC ve PS5 için 31 Ekim tarihinde piyasaya sürülecek.

Güncelleme: Oyun Steam'den de kaldırıldı

Geçtiğimiz saatlerde yaşanan gelişmenin ardından Horizon Zero Dawn'ın Complete Edition sürümü Steam'den de kaldırıldı. Sony, bu sürümün yerine Remastered sürümünü satışa sunarken, standart sürüme sahip olanlar için 10$'lık yükseltme paketini de satışa sundu.

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