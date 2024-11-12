Sırrı Kulak Yapılarında Gizli: Sabahın Köründe Tüm Mahalleyi Ayağa Kaldıran Horozlar, Nasıl Yüksek Seslerine Rağmen Sağır Olmuyorlar?

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Şehir hayatında pek mümkün olmasa da horozlarla karga b..kunu yemeden uyanmak hepimiz için bilindik bir şey. Tüm mahalleyi ayağa kaldıracak kadar yüksek sese sahip horozlar, kendi seslerinden sağır olmuyorlar mı? Zira bizim kulağımızın dibinde bağırsalar net sağırız.

Duyduğumuz tiz ve güçlü seslere uzun süre maruz kaldığımızda işitme kaybı yaşayabilecekken horozlar için durum farklı.

Araştırmacılar da horozların bu "kendi gürültüsünden sağır olmama" konusundaki sırrı çözmüş durumda.

Öyle bir desibelleri var ki.

Günün ilk ışıklarıyla göreve başlayan horozlar, yaklaşık 130 desibellik bir sesle ötüyor. Bu, insan kulağına oldukça yüksek gelen ve uzun süre maruz kalındığında işitme kaybına yol açabilecek bir desibel seviyesi. Peki, horozun kendisi bu güçlü sesi nasıl duymaz hâle gelmiyor?

Aslında burada devreye harika bir biyolojik adaptasyon giriyor. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre horozlar ötme esnasında kendi işitme mekanizmalarını korumak için âdeta “otomatik bir kulak tıkacı” kullanıyor.

Kulaklarının bir kısmını otomatik olarak kapatan refleks geliştiriyorlar.

horozlar nasıl sağır olmuyor

Kafa kemikleri ve kas yapıları sayesinde ötme sırasında iç kulakları kısmen kapanıyor ve böylece tiz ve güçlü sesin doğrudan işitme organlarına ulaşması engelleniyor. Böylelikle de kendi ötüşlerinin etkilerini sınırlayarak işitme kaybını önlüyorlar.

Onların bizi uyandıracak cesaretlerine karşı siz yine de o saatlerde kendilerine yaklaşmasanız iyi olur!

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