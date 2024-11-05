Genellikle insanların hayvanlara karşı alerjisi olsa da bu durum sadece bizler için geçerli değil. Özellikle evdeki kedi ve köpek dostlarımızın da bize karşı alerjisi olabiliyor.

Eğer kediniz veya köpeğiniz hapşırarak size bakıyorsa ve onlarda bir farklılık olduğunu gözlemliyorsanız bu seçeneği de göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Polen ve toz gibi etkenlerin yanı sıra evcil hayvanlarımız, insanlara karşı hangi konuda alerjik reaksiyon gösteriyor?

Alerji, bağışıklık sisteminin normalde zararsız olan bir maddeye karşı aşırı tepki göstermesi durumu.

İnsanlar için bu, genellikle hayvan tüyleri, toz, polen ya da gıda maddeleri gibi alerjenlerle ilişkilendiriliyor. Hayvanlar ise tıpkı insanlar gibi alerjenlere karşı hassasiyet geliştirebiliyor.

Onlar için yaygın alerjenler arasında polenler, ev tozu akarları, parfümler, temizlik ürünleri ve belirli gıdalar yer alıyor. Ancak insan kaynaklı alerjenler söz konusu olduğunda durum biraz daha farklı ve ilginç bir boyut kazanıyor.

İnsan kaynaklı alerjenler hayvanları etkileyebilir mi?

Bazı bilimsel çalışmalar, hayvanların insan kaynaklı alerjenlere karşı hassasiyet gösterebileceğini ortaya koyuyor.

Ölü deri hücrelerimize karşı alerjik olabiliyorlar. Egzama ve saç içeren insan kepeği de bunlara dahil. İnsanlarla iç mekânları paylaşan kedi ve köpekler, havalandırma deliklerinden halılara kadar birçok yerde bunlarla karşılaşabiliyor.

Köpeklerin ise genellikle yüzde 20’sinde bu durum karşımıza çıkıyor. Kedilerin koku alma duyularının daha gelişmiş olması ve çevresel değişimlere daha duyarlı olması sebebiyle de onlarda daha sık görülebiliyor.

Hayvanların solum sisteminde tahrişe neden olduğu için öksürme, hapşırma ve gözlerde sulanma gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Hayvanlarımızın sağlığını nasıl koruyabiliriz?

Eğer evcil hayvanınızın insan kaynaklı alerjenlere karşı hassas olabileceğinden şüpheleniyorsanız, öncelikle çevrenizi gözden geçirmelisiniz. Evde kullanılan temizlik ürünlerinin, parfümlerin ve deterjanların içeriği, alerjik reaksiyonları tetikleyebilir.

Veterinerler, evcil hayvanlar için daha doğal ve kokusuz ürünlerin kullanılmasını öneriyor. Ayrıca evinizin düzenli olarak havalandırılması ve hijyenik koşulların korunması, hayvanların alerji riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, evcil dostlarımız da tıpkı insanlar gibi hassas bir bağışıklık sistemine sahip olabilir ve çevresel faktörlere karşı alerjik tepkiler verebilirler.

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