İnsan Etkisi Epey Fazla: Tavuklar Bir Kuş Türü Olmasına Rağmen Neden Birkaç Saniyeden Fazla Uçamıyor?

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Tavukların en fazla 13 saniye uçabildiklerini biliyor muydunuz? Elbette etrafta uçan tavuklar görmediğimiz için bu bilgi, ilk etapta çok şaşırtıcı gelmeyebilir ancak tavukların bir kuş türü olduğunu göz önüne aldığımızda sizce de bir tuhaflık yok mu?

Tavuklar, bir kuş türü olmasına rağmen uçma konusunda maalesef epey yeteneksiz. İsteseler bile birkaç saniyeden fazla havada kalmaları mümkün değil.

Peki bunun sebebi nedir?

Tavuklar uçma konusunda ne yazık ki pek iyi sayılmazlar.

tavuk

Bunun sebebi ise kanatlarının çok küçük olmasıdır. Ek olarak uçarken kullandıkları kaslar da çok büyük ve ağırdır. Bu da onların havalanmasını epey zorlaştırır. Ancak bilim insanlarına göre tavuklar, çok eskiden uçma konusunda bu kadar kötü değildi.

Görünen o ki tavukların bu yeteneğini neredeyse kaybetmesinde insanların etkisi oldukça büyük. Seçici üretim, maalesef tavukların uçma becerisini günden güne azalttı. 

Ayrıca bildiğimiz tavukların yanı sıra orman tavukları da yalnızca kısa mesafeler uçabilir.

tavuk

Bunun nedeni de onların güçlü kaslarına rağmen dayanıklılıklarının az olmasıdır. Öte yandan insanlar, genel itibarıyla tavuğun göğüs kısmını tüketmeyi tercih eder. Seçici üretimle de tavuğun vücuduna ait bu kısımlar, çok daha büyük ve dolgun olacak şekilde yapılır.

E hâliyle tavukların göğüsleri olması gerekenden büyük ve ağır olunca da uçma performansları epey düşer. Seçici üretim başlamadan önce ise böyle bir durum yoktu ve tavuklar, bariz bir süreyle çok daha fazla uçabiliyordu.

Özetle tavukların bir kuş türü olmasına rağmen çok fazla uçamamasının arkasında hem kendi fizyolojik yapıları hem de insan etkisi vardır. 

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