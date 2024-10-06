Kedilerin ve köpeklerin dilinin, insanlarınkinden daha temiz olduğunu duymuş olabilirsiniz. Bu yaygın inanış yıllardır dilden dile dolaşıyor. Peki, bu gerçekten doğru mu?

Kedilerin ve köpeklerin dillerinin, kendi temizlik rutinlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyoruz. Ancak bu, onların dillerinin gerçekten "temiz" olduğu anlamına mı geliyor?

İçeriğimizi okuduktan sonra kedi ve köpeklerin temizliği konusundaki algılarınız biraz değişecek.

Kedilerin dil yapısı ve temizlik alışkanlıkları

Yüzeyler minik, sert ve çıkıntılarla kaplı kedi dilleri bakınca gerçekten de ilginç bir yapıda. Dillerindeki çıkıntılar sayesinde aslında kürklerini temizleyerek ölü tüylerden arınıyorlar.

Günlük olarak kendilerini yalayarak temizliyorlar ve bu, onların hijyeninin önemli bir parçası. Ancak bu dili daha temiz yapar mı?

Gerçek şu ki kedilerin dili, sahip olduğu yapısı nedeniyle temizlik için mükemmel olsa da ağızlarında 200 farklı türde bakteri barındırıyorlar. Bu bakteriler genellikle zararsız olsa da bakteri bakteridir.

Kediniz eğer bir yaranızı yalıyorsa dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bu bakteriler insan derisindeki bir kesikten enfeksiyona neden olabiliyor. Yani kedilerin dili düşündüğünüz kadar temiz de değil.

Köpeklere gelince, onların dilleri de temizlik için sıkça kullanılıyor.

Ancak köpekler, kedilerden farklı olarak, yiyecek seçiminde çok daha az seçici ve dışarıdaki birçok şeyi ağızlarına almaktan çekinmiyorlar.

Parkta bir çöp kutusunu karıştırırken veya sokakta bulduğu bir şeyi yerken gördüğünüzde, onların ağız sağlığı hakkında şüpheye düşebilirsiniz.

İnsan ağzında ortalama 615 bakteri varken bu sayı köpeklerde 600. Yani bizden pek bir farkı yok ve bu bakteriler de özellikle açık yaralar, kesikler için risk taşıyor.

Bununla birlikte, köpeklerin tükürüğü bazı antibakteriyel özellikler taşıyor. Bu özellik, köpeğin küçük yaralarını yaladığında iyileşmesine yardımcı olabiliyor. Yine de bu tükürüğün insanlar üzerindeki etkisi farklı olabiliyor ve köpeğinizin sizi yaladığı bir bölgeyi temiz tutmanız gerekiyor.

Başka bir deyişle, köpeğinizi öpmek başka bir insanı öpmekten daha az riskli olsa da bu, köpeğinizin ağzının bir insanın ağzından daha temiz olduğu anlamına gelmiyor. Onlar sadece çoğunlukla uyumsuz bir mikrop kümesine sahipler.

Elbette, evcil hayvanlarınızın sevgisi ve sadakati, onların dillerinin biraz kirli olmasını affettiriyor!

Onlarla olan bağınız, dillerindeki bakterilerden çok daha değerli. Bu yüzden, onları sevmeye ve dikkatli bir şekilde bu dost canlıların temizlik ritüellerine saygı göstermeye devam edin. Bu sayede hem onlar hem siz daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.

İncelemek isteyebileceğiniz diğer içeriklerimiz: