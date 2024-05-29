Hostesler; yolcu taşımacılığı yapan hava taşıtlarında yolcuların güvenliği ve konforu ile ilgilenen, gerekli bilgileri onlara ileten ve ihtiyaç duyulduğunda pilot ve yardımcı pilotların kokpit dışındaki talimatlarını yerine getiren görevlilerdir. Aynı zamanda onlar jilet gibi kıyafetleriyle dikkat çekerler.

Hostesler genellikle oldukça bakımlı ve özenlidirler. Saçlarından makyajlarına, gömleklerinden ayakkabılarına kadar kusursuz görünürler. Özellikle boyunlarına taktıkları fularlar, olmazsa olmaz aksesuarlarındandır.

Peki hostesler neden daima bir fular takar?

Bu sorunun cevabı; stil, fonksiyon, tarih ve kurumsal kimlikle bağlantılıdır.

Hosteslerin fular takma alışkanlığı, 1920’li yıllarda başlamıştır. O dönemde hostesler, uçakta yolculara yemek ve içecek servisi yapmakla görevliydi. Bu sebeple saçlarının bu yiyecek ve içeceklere karışmaması için fular takıyorlardı.

Hava yollarının altın çağını yaşadığı 1950 ve 1960’larda ise hosteslerin şık ve profesyonel bir görünüme sahip olması bekleniyordu. Fular da bu amacı destekleyen bir aksesuar hâlini aldı.

Esas olarak fular, hosteslerin profesyonel ve özenli bir imaja sahip olmalarını sağlar.

Bu da hava yollarının kaliteli hizmet anlayışını yansıtır ve yolcuların güveninin kazanılmasına katkı sağlar. Ayrıca birçok şirket, fuları kendi markalarının renkleri ve desenleri ile özelleştirir.

Bu da aynı zamanda şirketin kurumsal kimliğini güçlendiren ve tanınırlığını artıran önemli bir harekettir. Fularların saçın uçuşmasını önlemek, kurumsal imajı yansıtmak ve yolcuların dikkatini dağıtmamak dışında hostesin kimliğini belirlemek gibi bir amacı da vardır.

Yine hostes fularları, genellikle desenli ve renkli olarak tasarlanır.

Fakat bazı hava yolu şirketleri, daha klasik bir görünüm için hosteslerinin düz renkli fular takmasını da isteyebilir. Özetle fularlar tarihsel bağlamdan fonksiyonelliğe, kurumsal kimlikten estetiğe kadar geniş bir yelpazede yer alır.

Fular, hava yollarının ve hosteslerin profesyonel imajını yansıtan fonksiyonel ve estetik bir aksesuardır.

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