Unutulan Hotmail Hesabına Nasıl Ulaşılır?

Yıllar önce aldığınız ve uzun zamandır kullanmadığınız bir Hotmail e-posta hesabına yeniden ulaşmak istiyorsanız, yapmanız gereken birkaç küçük işlem var. Bu işlemler sonucunda unuttuğunuz hesabınıza yeniden erişebilirsiniz.

MSN Messenger platformunun popüler olduğu dönemlerde herkes bir Hotmail adresine sahipti. Zamanla ortaya yeni sosyal medya ve mesajlaşma platformları çıkınca MSN Messenger eski çekiciliğini kaybetti ve pek çok insan Hotmail hesabına internetin karanlık köşelerinde terk etti. Hal böyle olunca, hesaba ait tüm bilgiler unutuldu ve gün gelip lazım olduğu zaman kullanıcılar eski e-mail adreslerine giriş yapamadılar.

Eğer eski Hotmail hesabınıza kurtarma amaçlı telefon numarası ya da aktif olarak kullandığınız başka bir e-mail adresi verdiyseniz, hesabınıza kolayca giriş yapabilirsiniz. Fakat hem şifrenizi unuttuysanız hem de herhangi bir kurtarma seçeneği eklemediyseniz, Hotmail hesabınıza tekrar giriş yapmanız biraz uzun sürecektir. Uzun ama imkansız değil. Anlattığımız yöntemleri adım adım uygulayarak, eski Hotmail hesabınıza tekrar ulaşabilirsiniz.

Hotmail hesabınıza kayıtlı telefon numaranız ya da e-mail adresiniz varsa ve onları hatırlıyorsanız;

Buradan Hotmail oturum açma sayfasına gidin.

Giriş yapmak istediğiniz e-posta adresinizi yazın ve “İleri” butonuna tıklayın.

Şifre ekranının altında bulunan “Parolanızı mı unuttunuz?” seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekrandaki “SMS gönder” seçeneğini onaylayın ve “İleri” butonuna tıklayın.

SMS ile gelen kodu karşınıza çıkan ekrana yazın.

Yeni bir şifre belirledikten sonra Hotmail hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Telefon numaranız yerine aktif olarak kullandığınız başka bir e-mail adresiniz Hotmail hesabınızda kayıtlıysa, kurtarma kodu e-mail adresinize gönderilecektir. Kurtarma kodunu aldıktan sonra yukarıdaki işlemleri sırayla uygulayabilirsiniz.

Hotmail hesabınıza kayıtlı telefon numaranız ya da e-mail adresiniz yoksa;

Bir süredir kullanmadığınız Hotmail hesabına giriş yapmak istiyorsanız ve parolanızı unuttuysanız, aynı zamanda Hotmail hesabınıza kayıtlı herhangi bir telefon numarası ya da başka bir e-mail adresiniz yoksa eski e-mail hesabınıza ulaşmak biraz daha zaman alacaktır. Bunun için uzun sürebilen ama kolay bir yöntemi uygulayabilirsiniz.

Buradan Hotmail oturum açma sayfasına gidin.

Giriş yapmak istediğiniz e-posta adresinizi yazın ve “İleri” butonuna tıklayın.

Şifre ekranının altında bulunan “Parolanızı mı unuttunuz?” seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan alternatiflerden hiçbiri size uymuyorsa, “Bende bunlardan hiçbiri yok” seçeneğine tıklayın.

“Hesabınızı kurtarın” ekranında giriş yapmak istediğiniz Hotmail adresinizi, kod gönderilecek ve şu an aktif olarak kullandığınız e-mail adresinizi yazın.

En alttaki karakterleri doğru bir şekilde girdikten sonra “İleri” butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkan ekrana, e-mail adresinize gelen güvenlik kodunu girin.

Hesap kurtarma ekranında sizden istenen kişisel bilgileri doğru ve güncel olarak yazın ve “İleri” butonuna tıklayın.

Daha sonra sizden; daha önce girdiğiniz şifreler, bağlantılı hesaplar, son gönderdiğiniz e-mail adresleri gibi ayrıntılar istenecek.

İstenilen tüm ayrıntıları hatırlayabildiğiniz kadar doğru bir şekilde yazın.

Ne kadar çok bilgi verirseniz, hesabınızı kurtarma şansınız da o kadar yüksek olur.

Tüm bilgileri girdikten sonra “Gönder” butonuna tıklayın.

Hotmail hesap kurtarma işlemi ne zaman sonuçlanır?

Giriş yapmak istediğiniz fakat şifrenizi unuttuğunuz ve herhangi bir kayıtlı kurtarma bilginiz olmadan Hotmail hesabınıza yeniden ulaşmak için yukarıdaki yöntemi uygulayarak Microsoft’a bir form yollamış oldunuz. Peki şimdi ne olacak? Bu noktadan sonrası biraz muamma. Çünkü Microsoft bu verdiğiniz bilgileri alıyor, giriş yapmak istediğiniz Hotmail hesabınızla bir eşleştirme yapıyor. Bu eşleştirme otomatik olarak ya da bir uzman tarafından yapılabiliyor.

Verdiğiniz bilgiler yetersiz gelmiş olabilir ve hesabınızı kurtaramamış olabilirsiniz. Böyle bir durumda yapmanız gereken yukarıdaki yöntemi en baştan izlemek ve daha önce verdiğiniz bilgilerden çok daha fazlasını vermeye çalışmak. Çoğu kullanıcı hesabını bu yöntemi kullanarak geri alıyor. Ne kadar ayrıntılı bilgi verirseniz, Hotmail hesabınızı kurtarma şansınız da bir o kadar yüksek.

Diğer bilinmesi gereken bir nokta da Microsoft verdiğiniz bilgiler ile Hotmail hesabını eşleştirse ve kurtarsa dahi hemen kullanamayabiliyorsunuz. Microsoft, bazı durumlara hesaba yeniden ulaşmanıza ve değişikler yapmanıza ancak 30 gün sonra izin veriyor. Bunun temel nedeni elbette güvenlik. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için kullandığınız e-mail hesaplarınıza güncel telefon numaranızı ve aktif olarak kullandığınız başka bir e-mail adresinizi eklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere :)