2014 yılında kurulan Çinli otomobil üreticisi Hozon Neta, Türkiye pazarına giriş yaptı. Marka, ülkemizde ilk olarak "Neta U" isimli kompakt SUV'unu satacak. Peki bu araç, hangi özelliklerle donatıldı ve fiyatı ne kadar?

Otomotiv sektörü, son dönemlerde Çinli üreticilerin baskısı altına girdi. Çinli markalar, aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok Avrupa ülkesinde varlık göstermeye başladı. Bu bağlamda; an itibarıyla yeni bir marka daha Türkiye'ye giriş yapmış durumda. Bu marka, 2014 yılında kurulan ve bugüne dek dikkat çekici işler yapan, Hozon Neta oldu.

Türkiye'ye resmen giriş yapan Hozon Neta, İstanbul Kâğıthane'de ilk satış mağazasını da GRS Automobility ismiyle açmış durumda. Tüketiciler, bu bayi üzerinden veya şirketin internet sitesini kullanarak, Hozon Neta markalı araçlar satın alabilecekler. Peki Hozon Neta, Türkiye'de hangi aracını satacak?

Hozon Neta'nın Türkiye'deki ilk otomobili: Karşınızda Neta U!

Türkiye'ye giriş yapan Neta U, kompakt SUV kategorisinde olan bir otomobil. Oldukça yenilikçi bir tasarıma sahip olan araç, ince şerit LED'lerle desteklenen aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor. Aracın arka kısmında ise LED destekli ışık barı, dikkatlerden kaçmıyor.

Aracın iç kısmına baktığımızda modern ve sade bir kabinle karşılaşıyoruz. Tam dijital gösterge ekranı ile tek bir panel içerisinde olan bilgi-eğlence ekranı, toplamda 16 inç görüntü alanı sağlıyor. Ayrıca orta/alt konsolda ikinci bir ekran daha görüyoruz. Bu ikinci ekran, klima kontrolü amacıyla kullanılıyor.

Hozon Neta U, tam elektrikli yapısıyla yeni nesil otomobillerden bir tanesi. Araçta 120 kW kapasiteli bir elektrik motoru bulunuyor. 210 Nm tork üreten elektrik motoru, 0-100 km/s hızlanmayı 9,5 saniyede tamamlayabiliyor. Araçtaki batarya paketi ise şehir içi kullanımda 540 kilometreye kadar, karma kullanımda ise 420 kilometreye kadar menzil sunuyor. Yüksek hızlı DC şarj cihazı ile Neta U, yarım saatte yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar şarj oluyor.

GRS Automobility Genel Müdürü Vedat Uygun, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Yakın zamanda yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında satış sonrası hizmetlerimiz üzerinde çalışmaya tüm hızımızla devam ediyoruz. İyi kurgulanmış satış sonrası hizmetlerinin ve yaygın servis ağının, müşteri memnuniyetinin, markamıza duyulacak aidiyet duygusunun satış rakamlarından çok daha önemli olduğunu vurgulamıştık, tekrar vurguluyoruz. Diğer yandan Hozon Neta, global stratejileri çerçevesinde, yılın ikinci çeyreğinde Avrupa pazarına giriş yapacak. Büyük Avrupa pazarı için ülkemiz, güçlü bir üretim üssü olarak değerlendiriliyor ve üretime yatırım konusunda önemli bir aday olarak görülüyor.

Neta U fiyatı - Şubat 2024