HP, özellikle öğrencilere ve günlük kullanım için bilgisayar arayanlara yönelik 4 yeni Chromebook modelini tanıttı.

Son yıllarda başarılı satış grafiği yakalayan Chromebook'lara 14 inçlik dört yeni model eklendi. HP'nin açıkladığı modellerde Intel'in en son seri işlemcileri olan Alder Lake-N serisi bulunuyor. Modellerin özellikleri ve fiyatları ise farklı segmentlerden kullanıcılara uygun Chromebook'lar görebileceğimize işaret ediyor.

HP, yeni 14 inçlik modellerde farklı depolama ve işlemci seçenekleri sunuyor. Böylece farklı taleplere cevap verebilecek bir ürün gamı oluşturan firma, özellikle ofis profesyonelleri, öğrenciler ve daha üst düzey bir deneyim yaşamak isteyenlere hitap ediyor.

İşte yeni HP 14 inç Chromebook modelleri

Serinin en üst modeli olan HP Chromebook Plus x360 14-inç, Intel Core i3 N-305 işlemci, 8 GB LPDDR5 bellek ve 128 GB/256GB UFS depolama seçenekleriyle geliyor. 360 derece dönebilen dokunmatik ekranlı bu modelde Full HD çözünürlük sunuluyor. Çoklu dokunma desteğine sahip HP Chromebook Plus x360'ın üzerinde 1080p webcam de bulunuyor. Bu modelin fiyatı ise 599 dolar (19 bin 186 TL).

Daha fiyat/performans bir cihaz arayanlar için ise HP Chromebook x360 iki farklı konfigürasyonla geliyor. Her iki modelde de aynı 14 inç full HD dokunmatik ekran ve 720p webcam olsa da ana konfigürasyonları oldukça farklı. Bu modellerden biri Intel N100 işlemci, 4GB bellek ve 64 GB depolama ile gelirken diğer alternatifte ise N200 işlemci, 8GB bellek ve 128 GB depolama yer alıyor.

Son model olan HP Chromebook 14 inç ise x360 versiyon ile tamamen aynı özelliklere sahip ancak ekranı 360 derece dönmüyor. Bu modelin fiyatı ise 300 dolar (9 bin 609 TL) olarak açıklandı.