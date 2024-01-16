HP, bir basın toplantısı düzenleyerek yeni HP ürünlerini sergilerken, bu basın toplantısında hibrit çalışma, oyun ve yapay zekâya odaklandı.

Pandemi döneminde evden çalışma, hayatın bir parçası hâline gelirken son dönemde de üretken yapay zekâların yükselişi ile birlikte pek çok teknoloji firması da bu alanlara odaklanmaya başladı. Bu firmalardan biri olan HP, The Peninsula İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında yeni ürünleri ve yeni yıldan beklentileri dile getirdi.

Yeni çağı "esneklik çağı" olarak adlandıran HP, artık uzaktan çalışma sistemlerinin talep edildiğini, bunun en iyi örneğinin de hibrit çalışma olduğunu söylüyor. Firmanın açıklamalarına göre son kullanıcıların üçte ikisi birden fazla konumdan çalışabilme esnekliği talep ederken, yüzde 70'lik bir kesim ise nerede olduklarından bağımsız olarak görülebildikleri ve duyulabildikleri bir sistem talebinde bulunuyor.

HP, değişen müşteri beklentilerinin farkında

Hâlihazırda donanımlar ve çevre birimleri ile dijital hizmetler sunan HP de bu bağlamda HP Dijital Hizmetler Organizasyonu ve Kişisel Sistemler ve Baskı hizmetlerini bu ortama entegre etmek için çalışıyor.

Kişisel sistemler pazarında istikrârın yeniden sağlandığını söyleyen HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, “Kişisel bilgisayar endüstrisinin bilgi işlemde ve çevre birimleri ve hizmetler de dahil olmak üzere tüm Kişisel Sistem kategorilerinde büyümeye geri dönmesini bekliyoruz. Daha genel olarak, bu kategori olumlu yapısal pazar eğilimleri tarafından yönlendirilen uzun vadeli büyüme için hazır olduğunu görüyoruz. Esnek çalışma ve öğrenmenin yanı sıra yapay zeka, daha fazla bilgi işlem ve daha sürükleyici dijital deneyimlere olan ihtiyacı artırmaya devam edecek rüzgarlar esiyor. Bu da daha zengin konfigürasyonlara ve ek çevre birimleri ile hizmetlere olan talebi artıracak.” ifadelerini kullandı.

HP, oyun ve yapay zekâ alanlarında da iddialı

2022 yılında dünya çapında oyuncu sayısının 1,1 milyara ulaştığını, cinsiyet açısından da daha çeşitli ve dengeli hâle geldiğini belirten HP, bu alandaki cihazlarını da öne çıkardı. 2023’ün ilk 11 ayında GFK verilerine göre HP, yüzde 23’lük payla ilk sırada yer aldı. Victus serisinin ve HyperX satın alımının bu süreçte büyük katkısı oldu.

Yapay zekâ alanında da çalışmalarına devam ettiğini belirten HP, bu ürünleri 2024'ün ikinci yarısında, kurumsal kullanım öncelikli olacak şekilde ülkemize de getireceğini duyurdu. Gelecek dönemde özellikle üretken yapay zekâya odaklanacak olan HP, yapay zekâyı Intel işbirliği ile yerel olarak kullanmayı sağlayacağını ifade etti. Böylece yapay zekâ 5 kat daha hızlı çalışacak, daha iyi güvenlik ve gizlilik korumaları sunacak ve maliyetleri de azaltmayı başarmış olacak.

Firmanın yapay zekâ stratejisi ayrıca yeni cihaz kategorileri geliştirmeyi, dijital hizmetlere ve çözümlere odaklanmayı ve şirketler için iç verimliliği artırmayı da kapsıyor. Konuyla ilgili olarak Serdar Urçar, “Bilgisayarlarımızdaki ses, video ve pil yeniliklerimizle halihazırda sektör lideri yapay zeka geliştirmeleri sunuyoruz. Ancak bu yalnızca başlangıç; uç noktanın YZ deneyimleri sunmada sağladığı benzersiz değer nedeniyle artan bir yenilik dalgası geliyor. Tıpkı internetin bilgisayarımızla yapabileceklerimizi temelden değiştirerek yeni bilgisayar yeteneklerine ve pazar büyümesine olan ihtiyacı artırması gibi, üretken yapay zeka da bir son bilgisayar cihazının yapabileceklerini önemli ölçüde değiştirecek. Bilgisayarlarımızda yeni yeteneklere olan ihtiyacı artıracak ve ek pazar büyümesine yol açacak. Bilgisayarda yerel çıkarım yapmanın gücü şurada: bu yapay zeka uygulamalarının daha hızlı yanıt vermesi, kişisel verileri gizli ve güvenli tutması ve aynı zamanda daha uygun maliyetli. Dahası, deneyimi size daha uygun hale getirerek bilgisayarın kullanımını kolaylaştıracak ve daha üretken olmanızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.