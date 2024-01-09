HP, "Omen Transcend 14" isimli yeni oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı. "Dünyanın en hafif 14 inç oyuncu dizüstü bilgisayarı" olarak tanımlanan dizüstü bilgisayar, performansı ile de mest edecek.

CES 2024'te sahne alan HP, düzenlediği etkinlikte "dünyanın en hafif 14 inç oyuncu dizüstü bilgisayarı" dediği yeni ürününü duyurdu. "HP Omen Transcend 14" olarak anılacak dizüstü bilgisayar, hafifliğinin yanı sıra yüksek performansı ile de mest edecek gibi görünüyor.

Sadece 1,6 kilogram ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, oyuncu odaklı olmasına rağmen 14 inç MacBook Pro ile rekabet eden bir model. Üstelik bu dizüstü bilgisayar sadece ağırlığı ile değil, genel tasarımı itibarıyla da oyuncu dizüstü bilgisayarları gibi değil. Eğer hem iş hem de oyun odaklı bir model arayışınız varsa HP Omen Transcend 14, iyi bir tercih olabilir gibi görünüyor.

Karşınızda HP Omen Transcend 14

HP Omen Transcend 14, Intel'in 14. nesil Core Ultra 7 ve Core Ultra 9 işlemcileriyle donatıldı. 32 GB'ye kadar DDR5 RAM ve 2 TB depolama, oyuncuların benzersiz bir deneyim yaşamalarını sağlayacak. HP'nin yeni oyuncu dizüstü bilgisayarındaki GPU ise NVIDIA GeForce RTX 4070 olarak tercih edildi. Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 gibi yeni nesil teknolojiler de HP Omen Transcend 14'te bulunacak.

Oyuncu dizüstü bilgisayarındaki 14 inç, sahip olduğu panelle dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. 2.8K (2,880 x 1,800 piksel) çözünürlük desteğine sahip olan OLED ekran, 120 Hz tazeleme oranı ve 500 nit parlaklık değeri sunuyor. DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'üne destek verilmesi, oyun oynarken daha canlı görüntü kalitesine ulaşılmasını sağlayacak. Bu arada; dizüstü bilgisayarın batarya kapasitesine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

HP tarafından yapılan açıklamaya göre Omen Transcend 14, 1.600 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Dizüstü bilgisayarın hangi pazarlarda ne zaman satın alınabilir olacağı ise şimdilik bilinmiyor.