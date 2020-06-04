HTC Desire 20 Pro, Android 10 İşletim Sistemiyle Gelecek

Bir zamanların efsane ismi HTC’nin tanıtması beklenen yeni telefonu Desire 20 Pro, bugün ortaya çıkan bilgilere göre şirketin Android 10’lu ilk telefonu olacak. Cihaz, bugün Google Play Support sertifikası aldı ve Google Play Console’da görüldü.

Geçmişte akıllı telefonlarıyla piyasayı alt üst eden HTC, maalesef uzun zamandır akıllı telefon sektöründe adını duymadığımız bir isim hâline geldi ancak şirketin ismini duymamamızın nedeni krizde olmasıydı. Öyle ki yalnızca geçtiğimiz nisan ayı boyunca 10 milyon dolar gelir elde edebilmişti.

Öyle görünüyor ki HTC, sonunda akıllı telefon sektörüne geri dönüş yapmaya karar verdi. Şirketin son haftalarda konuşulan yeni telefonu HTC Desire 20 Pro, bugün Google Play Store desteği aldı. Ayrıca telefonun birkaç özelliği yine Google listelerinde ortaya çıktı.

HTC Desire 20 Pro, Android 10'la gelecek:

Bir Twitter kullanıcısı, HTC Desire 20 Pro’nun NCC ve Google Play sertifikalarını paylaştı. Sertifikalarda cihaza ait özellikler görülmemiş olsa da cihazın Google Play Console’daki sayfasında birçok özellik yer aldı. Burada görülen özelliklere göre HTC, Android 10 işletim sistemli ilk telefonunu piyasaya sürecek.

HTC için bir ilki ifade edecek HTC Desire 20 Pro, aynı sayfadaki özelliklere göre 6 GB RAM’e sahip olacak. Cihaz, Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisi ve Adreno 610 GPU’suyla birlikte gelecek. Telefonun ekranı 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip olacak.

HTC Desire 20 Pro hakkında bugün elimize geçen bilgiler, bundan bir ay önce görülen Geekbench sonuçlarıyla tamamen uyumlu görünüyor zira cihazın Geekbench testlerinde de Android 10 işletim sistemi, 6 GB RAM ve 8 çekirdekli bir işlemcinin olacağı ifade ediliyordu.

HTC’nin yeni telefonu Desire 20 Pro olsa da şirketin bir önceki Desire 19 serisi, iki telefona sahipti ancak bugüne kadar Desire 20 Pro’nun Pro olmayan bir versiyonuna dair bir bilgi alamadık. Bununla birlikte cihazın ne zaman tanıtılacağını da henüz bilmiyoruz.