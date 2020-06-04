Xiaomi'nin 120X Zoom'lu Telefon Geliştirdiği İddia Edildi

Rusya merkezli bir kaynak, Xiaomi'nin yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını açıkladı. Yapılan açıklamalarda, "CAS" olarak isimlendirilen bu akıllı telefonun 108 MP ana kameraya ve 120x dijital yakınlaştırma yapabilen bir periskop kameraya sahip olacağı ifade ediliyor.

Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi'nin yeni akıllı telefonunun ismi şu an için belli değil. Kaynak, yeni akıllı telefonunu "CAS" olarak isimlendiriyor ve kaynaklara göre bu akıllı telefonun Mi CC10 serisine katılacak yeni bir üye olacak.

Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi'nin CAS isimli gizemli telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 775G isimli bir işlemciden güç alacak. Bu işlemci, henüz piyasaya sürülmedi ancak söylentiler, bu işlemcinin çok kısa bir süre sonra tüketicilerle buluşacağını ortaya koyuyor. Ayrıca bu işlemcinin 5G bağlantı desteğinin bulunacağı ve Xiaomi CAS'ın NFC desteğiyle geleceği ifade ediliyor.

Rusya merkezli kaynağa göre Xiaomi CAS, 108 MP çözünürlük sunan bir ana kameraya sahip olacak. Ancak bu kameranın Xiaomi Mi 10 serisinde gördüğümüz Samsung HMX serisinden olmayacağı ifade ediliyor. Şirket bunun yerine, "Xiaomi HM2" olarak kodlanan yeni bir görüntü sensörü tercih etmiş. Bu sensörün detaylı özellikleri şu an için ne yazık ki belirsiz.

Kaynak, Xiaomi'nin yeni telefonunun tüm kamera özelliklerine değinmiyor ancak sızdırılan bilgilere göre CAS, 12x optik ve 120x dijital yakınlaştırma yapan bir periskop kameraya sahip olacak. Kaynağa göre Xiaomi, 120x dijital yakınlaştırma özelliği ile müşterilerinin akıllarını çelmeye çalışacak.

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonuyla ilgili bildiklerimiz, şimdilik bunlarla sınırlı. Bu gizemli telefonun temmuz ayında tüketicilerle buluşacağı ifade ediliyor. Eğer iddialar gerçeği yansıtıyorsa Xiaomi'nin kamera konusunda yılın en dikkat çeken telefonlarından birini tanıtacağını söyleyebiliriz.