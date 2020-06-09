HTC, Desire 20 Pro'yu Ne Zaman Tanıtacağını Açıkladı

Çok uzun zamandır akıllı telefon pazarında var olma savaşı veren Tayvan merkezli teknoloji devi HTC, iddialı bir modelle tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Resmi Instagram hesabından bir paylaşım yapan şirket, 16 Haziran’da yeni bir akıllı telefon tanıtacağını duyurdu.

Blockchain tabanlı son amiral gemisi telefonu Exodus 1’i Kasım 2018’de tanıtan Tayvan merkezli teknoloji devi HTC, o zamandan beri Desire ve Wildfire markaları altında orta segmente hitap eden modeller geliştiriyor. Kısa bir süre önce resmi Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan şirket, yeni akıllı telefonu için 16 Haziran tarihini işaret etti.

HTC, söz konusu tarihte düzenleyeceği etkinlikte ne göreceğimizi söylemedi ancak bundan önceki söylenti ve sızıntılardan yola çıkarak, tanıtılacak cihazın HTC Desire 20 Pro olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Instagram’dan paylaşılan fotoğrafta, arkalı önlü duran bir telefonun silüetini bulunuyor.

HTC'nin 16 Haziran'da tanıtacağı akıllı telefonunun Desire 20 Pro olacağı tahmin ediliyor

Fotoğrafın kontrastını ve parlaklığını artırdığımızda ise telefonun dörtlü arka kamera ve delikli ekran ile geleceğini görüyoruz. HTC ürünleri konusunda güvenilir bir kaynak olan @LlabTooFeR, daha önce Tayvanlı markanın “Desire 20 Pro” adlı bir cihaz üzerinde çalıştığını ortaya koymuştu.

2018'in ortalarında Desire 12/12+’ı piyasaya süren HTC, geçen yıl ise Desire 19 Plus’ı satışa sundu. Yeni modelin önden OnePlus 8, arkadan ise Xiaomi Mi 10 gibi görüneceği bildiriliyor ve kod adının 'Bayamo' olduğu söyleniyor.

HTC'nin yeni modeli, önden OnePlus 8'e, arkadan ise Xiaomi Mi 10'a benzeyecek

Yakın zaman önce Google Play Console'un cihaz kataloğu aracılığıyla ortaya çıkan bir sızıntı ile Desire 20 Pro’nun özelliklerine dair detaylı bilgiler de öğrenmiştik. Buna göre telefon, 1080p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Gücünü sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 665 yonga setinden alacak olan Desire 20 Pro, grafik birimi olarak Adreno 610’u kullanacak. Yazılım tarafında ise Android 10 işletim sistemini görmeyi bekliyoruz.

Bu özellikler henüz resmiyet kazanmadığı gibi, telefonunun tahmin edildiği gibi Desire 20 Pro olacağı da şimdilik belli değil. Bütçe dostu bir fiyat etiketi ile gelmesi beklenen cihaza dair tüm bilgileri, 16 Haziran’da düzenlenecek lansman sırasında öğreneceğiz.