Gorilla Glass olarak bildiğimiz akıllı telefon ekran koruma camlarının üreticisi Corning, Avrupa Birliği'nin cezasından kaçmak için Gorilla Glass anlaşmalarından vazgeçmeyi düşünüyor. Avrupa Birliği, 6 Kasım'da firmaya yönelik bir anti-tröst soruşturması başlamıştı.

Gorilla Glass olarak bildiğimiz akıllı telefon ekran koruma camlarının üreticisi Corning, Avrupa Birliği'nin cezasından kaçmak için Gorilla Glass anlaşmalarından vazgeçmeyi düşünüyor. Avrupa Birliği, 6 Kasım'da firmaya yönelik bir anti-tröst soruşturması başlamıştı.

AB Komisyonu, yaptığı basın açıklamasında Corning tarafından teklif edilen çözüm önerilerini de açıkladı. Bu öneriler arasında tüm özel haklardan vazgeçmek, gelecekte bu tür anlaşma maddeleri koymamak, stok zorunluluğunu kaldırmak gibi alternatifler yer aldı.

Patentleri sözleşme ihlali nedeniyle uygulamayacaklar

Corning ayrıca, kırılmaya dayanıklı koruma camları ile ilgili patentlerini yalnızca patent ihlali durumunda işletecek. Sözleşme ihlali durumunda ise böyle bir yaptırım olmayacak.

Avrupa Birliği'nin Corning'den gelen teklifi kabul etmesi durumunda bu şartlar dünya çapında geçerli olacak. Ayrıca bu düzenlemeler en az dokuz yıl boyunca geçerliliğini sürdürecek. Bu süreçte Corning'in vaatlerini yerine getirip getirmediğini gözlemleme görevi ise Avrupa Birliği'nde olacak.

Bu anlaşma elbette ki akıllı telefon üreticileri gibi diğer tarafları da etkileyecek. Bu nedenle de diğer taraflar bu taahhütlere itiraz etmek için altı haftalık bir süreye sahip olacaklar. Bu itirazlara göre taahhütlerde değişiklikler olması da mümkün.

Corning bu taahhütlerle AB'yi ikna edememesi ya da anlaşmaya uymaması durumunda, 2023 yılının mali tablolarına göre 1,25 milyar dolar olan yıllık cirosunun yüzde 10'u kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilir.