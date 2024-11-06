Birçoğumuzun telefonlarındaki koruyucu cam olan Gorilla Glass, Avrupa Komisyonu tarafından soruşturmaya alındı.

Avrupa Komisyonu, koruyucu cam üreticisi Corning hakkında şirketin Gorilla Glass ürünüyle ilgili resmî bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu'nun açmış olduğu bu soruşturmanın amacı, Corning'in akıllı telefon ve tablet ekranları için sağladığı alkali-alüminosilikat camın pazar hâkimiyeti yoluyla rakip cam üreticilerini sektörden dışlayıp dışlamadığını araştırmak.

Gorilla Glass, özellikle Samsung ve Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinin telefonlarında yaygın olarak kullanılıyor. Avrupa Komisyonu, Corning'in bu pazar üstünlüğünü rakiplerinin büyümesini engellemek amacıyla kullanmasından endişe ediyor.

Corning'in pazardaki rekabeti engellediği iddia ediliyor

Şirkete yönelik suçlamalardaki asıl endişeler, Corning’in telefon üreticileriyle yaptığı anlaşmaların rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olup olmadığı üzerine yoğunlaşıyor. Komisyon, bu anlaşmaların Corning'in belirli indirimler sağlayarak telefon üreticilerini yalnızca kendi camını kullanmaya yönlendirdiğini, hatta rakip cam üreticilerinin tekliflerini dikkate almalarını zorlaştırdığını öne sürüyor.

AB Rekabet Kurulu yetkililerinden Margrethe Vestager, konuyla ilgili yaptığı açıklamada telefon ekranlarının dayanıklılığının tüketiciler için büyük önem taşıdığını, bu nedenle piyasada güçlü bir rekabetin sağlanması gerektiğini belirtti.

Corning suçlu bulunması hâlinde ağır para cezalarına çarptırabilir fakat şu anda konuya dair somut bir delil yok ve konu soruşturma aşamasında.